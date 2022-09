Un total de seis escuelas resultaron afectadas por las intensas lluvias de este fin de semana en Puebla capital, aunque habrá una revisión exhaustiva de las instalaciones hasta el lunes, que revelarán otros posibles daños, informó el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Melitón Lozano Pérez.

En entrevista con Intolerancia Diario, antes de iniciar el Huey Atlixcáyotl en el municipio de Atlixco, el funcionario estatal detalló que lo anterior no impedirá el trabajo escolar, al iniciar la semana.

“No he recibido reportes de inundaciones fuertes, todavía se está revisando y mañana tendremos una revisión precisa, porque son como 14 mil escuelas (…) No cosas que impidan las labores educativas, en algunas se mojaron los materiales didácticos, se metió algo a los salones, diríamos que no impiden las clases, entonces por eso no lo reportamos como graves”.

Agregó que las coordinaciones regionales de desarrollo educativo hicieron los reportes a la SEP, por lo que las autoridades ya atienden lo ocurrido.

Añadió que, en esta temporada de lluvias, también se solicitará la ayuda a la Coordinación General de Protección Civil del Estado para hacer revisiones de instituciones que se encuentren en zonas de riesgo, en el interior de la entidad.

“Hay escuelas sobre todo en la Sierra Norte que están cercanas a cerros, que Protección Civil nos ayude a prevenir la posibilidad de algún deslave”, declaró.

Daños por sismos

Respecto a las afectaciones por los sismos detectados en territorio poblano la semana anterior, explicó que cuatro planteles registraron grietas, aunque son pequeñas.

En todo caso, señaló que el Comité Administrado Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (Capcee), ya se encarga de su atención.

“El Capcee inmediatamente va, hace una revisión y las interviene, son grietas pequeñas. También nos hemos encontrado que algunos se aprovechan y meten grietas que tienen años, pero hasta ahorita no ha sido que limiten las clases”, finalizó.