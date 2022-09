Los propietarios de vehículos que verifiquen en lugares distintos al estado de Puebla, no podrán circular hasta después de las 10:00 horas, confirmó el gobernador Miguel Barbosa, como parte de una iniciativa que mandó al Congreso del Estado para su análisis y aprobación.

“No crean ustedes que aquí se va a poder seguir permitiendo que vayan a verificar a Tlaxcala y vengan aquí, normalitos; no. Es obligatorio aquí, en Puebla. El que verifique fuera de Puebla va a poder circular en el estado después de las 10 de la mañana”.

En agosto pasado, el mandatario poblano advirtió sobre una “renovación en regulación” para evitar que la gente cumpla con el requisito de la verificación, en centros que se encuentren instalados en otros estados, como Tlaxcala.

Respecto a la Ley de Movilidad para el estado, recordó que también establece los límites de velocidad que tendrán los conductores de vehículos para circular.

Incluso, explicó que lo anterior fue lo que intentó establecer el Ayuntamiento de Puebla con los cinemómetros, aunque no lo supo explicar.

“Cuando aquí el ayuntamiento habló de esos temas, no lo supo explicar, los quiso presentar como decisiones del ayuntamiento, cuando no eran decisiones del ayuntamiento, son parte de una ley”.

Explicó que la Ley de Movilidad para el estado copia esta información de la Ley General de Movilidad que ya se aplica en todo el país.

“Ya no hay ausencia de régimen jurídico en materia de movilidad, podría no haber Ley particular de Movilidad en el Estado, porque ya hay ley general (…) Los límites de velocidad van contenidos acá, pero solamente se copia de los máximos y mínimos que se establecen”.

Barbosa Huerta también aclaró que la legislación en materia de movilidad se refiere al traslado de las personas, no solamente a quienes utilizan vehículos particulares y públicos.