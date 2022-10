Entre los aspirantes de Morena a una candidatura para las elecciones de 2024, hay quienes utilizan la mentira y el engaño para apuntalar sus aspiraciones, acusó el gobernador, Miguel Barbosa Huerta.

“Ahorita es un momento en el que todos están buscando posicionarse, y quienes piensan posicionarse utilizan diferentes métodos, desde la confusión, la mentira, el engaño, todo ese tipo de cosas; la percepción, unos quieren ganar por percepción”.

En su conferencia de prensa, se refirió al evento realizado en Tehuacán por los 11 años de la fundación del movimiento, y en el que estuvieron los secretarios Melitón Lozano Pérez, Olivia Salomón Vivaldo y el diputado local, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, quienes aceptaron que están interesados en participar en el proceso.

“Sin duda que está gente que aspira a buscar cargos, pero no de ahí deben salir. Cuando empiecen los procedimientos legales, es cuando se medirá a los que aspiren, no es así”.

Aclaró que Morena elegirá a sus abanderados a través de una encuesta, para que gane el que esté mejor posicionado. Por lo pronto, llamó a la calma a todos los que tengan interés en una candidatura.

“Todos tranquilos, todos a trabajar y todos lo están haciendo. Unos hablan de alianzas, otros hablan de unidad, todos tienen sus propias estrategias, así de simple”.

Por su parte, el secretario de Salud, José Antonio Martínez García, confirmó que asistió al acto en Tehuacán, debido a que simpatiza con el instituto político. Sin embargo, no habló de sus aspiraciones políticas.

“Fui de simpatizante y comulgo con la ideología de honestidad, de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Ese fue mi fin de asistir al evento de ayer domingo”.