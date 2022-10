Aunque no mencionó su nombre, el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, le advirtió al panista Antonio Vázquez Hernández que primero debe responder por las denuncias en su contra, antes de buscar nuevamente la alcaldía de Teziutlán.

“Tiene diferentes averiguaciones abiertas, de las cuales tendrán que resolverse cosas.

“Que no se apunte al 2024, sin que antes resuelva las cosas que tiene pendientes, que no sorprenda, que no vaya a crear condición, que comparezca ante las autoridades”.

La declaración del mandatario ocurrió durante la presentación del primer informe del edil, Carlos Peredo Grau, a quien le reconoció la recuperación de ese municipio.

Ahí, Barbosa Huerta calificó al exmunícipe, denunciado ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por peculado, desvío de recursos y uso ilícito de atribuciones y facultades, como una persona sin escrúpulos.

“Qué bueno que se recuperó para Teziutlán la estabilidad de esta ruta de la estabilidad cultural, económica, social, estaba perdida.

“Cuando llegamos al poder público, cuando yo no tenía mayor relación con Carlos Peredo, la teníamos perdida”, aceptó.

También se mostró confiado en que las reformas al sistema de justicia del estado, ayuden a castigar a quienes hagan mal uso del poder público.

“Un Poder Judicial renovado va pronto a estar integrado y funcionando, y vamos a poner atención en las otras instituciones para que quién las deba, las pague”.

Durante su estancia en Teziutlán, el gobernador prometió apoyo económico para el mejoramiento del Instituto Tecnológico Superior y la reparación del edificio principal del Centro Escolar Presidente Manuel Ávila Camacho, que quedó seriamente dañado por el sismo de 2017.

Promete carreteras

Miguel Barbosa Huerta estuvo en el primer informe de labores del alcalde de Zacapoaxtla, Evelio Navarro Lara, donde se comprometió a la construcción de caminos y carreteras, pues es una de las vocaciones del gobierno estatal.

“Vamos a hacer, a partir del año siguiente, la rehabilitación de la carretera Acuaco-Equimita, pero también vamos a llevar a cabo la rehabilitación de la carretera Zacapoaxtla-Xochiapulco”, dio a conocer.

También anunció a las autoridades municipales de la región que, la siguiente semana, entregará 200 patrullas a las demarcaciones, como parte del apoyo que el Gobierno de Puebla ofrece para mejorar la seguridad en territorio poblano.