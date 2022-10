El gobernador, Miguel Barbosa descartó tener intenciones de involucrarse en la renovación de la dirigencia del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Puebla, que se llevará a cabo el próximo 24 de noviembre.

“No tengo favorito ni favorita. Si yo apoyo a alguien, le doy el ´beso del diablo”, afirmó el mandatario en su conferencia de prensa.

Por lo anterior, pidió que nadie lo vaya a ver para pedirle una opinión favorable por el proceso que se vive en ese organismo.

“A mí que no me venga a ver nadie. No tengo opinión favorable sobre lo que se elija en ese lugar, de nadie, así se los digo claramente, para que no nos andemos con ´medias tintas´”.

Barbosa Huerta reveló que, en algún momento, los empresarios trataron de mandar en su administración.

“Llevo tres años y querían venir a mandar aquí. No, por favor, chiquitos, paguen sus impuestos, es lo que les recomiendo”.

Reiteró que se acabaron los privilegios para el sector privado, por lo que llamó a los empresarios a poner en orden el funcionamiento de sus negocios.

“Saquen sus licencias de funcionamiento, si tienen negocios con descargas de contaminantes, vean sus descargas o sus plantas de tratamiento, todo eso. Pórtense bien, que no lo hacen".

“Se acabaron los privilegios en Puebla, a los que estaban acostumbrado, y que les vaya bien, les deseo lo mejor”, concluyó el titular del Poder Ejecutivo.