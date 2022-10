A pesar de existir un acuerdo para el pago de sus compensaciones, un grupo de 10 a 15 maestros acudieron a gritar al evento encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en Ayoxuxtla de Zapata, acusó el gobernador, Miguel Barbosa Huerta.

Afirmó que la lección para la autoridad estatal es que se debe tratar solamente son la dirigencia sindical y no con grupos.

“Todos esos que fueron a gritar, un día antes firmaron, así de serio es hablar con ellos (…) Hay que tratar solamente con las directivas sindicales y no con los protestantes inconformes, ya no volvemos a hacerlo porque si son de los que firman y después se rajan, yo no trató con rajones, el gobierno no trata con rajones y menos con gente que piensa que presiona”.

También acusó que el delegado de Bienestar, Rodrigo Abdala Dartigues, permitió el ingreso de los inconformes al acto, realizado el fin de semana.

“Ahí, el delegado de Bienestar, cuyo nombre no quiero repetir, destila frustración, amargura, envidia, vio la oportunidad de que maestros los metieran al evento para gritar. En lugar de evitarlo, pues lo permitió, lo propició”.

Explicó que la protesta no afecta el acuerdo de su administración para cubrir la suma de 230 millones de pesos, con los trabajadores de la educación.

“Yo voy a seguir juntando el dinero, Finanzas del estado va a seguir juntando el dinero para que cuando lo tengamos se entregue a los maestros, gritos más, gritos menos, lo demás es grilla”.

Detalló que el 22 de noviembre se informará al personal sobre la fecha en que se harán los pagos.

Finalmente, Barbosa Huerta consideró que la renovación de la dirigencia de la Sección 51 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), tiene que ver con las protestas.

“Los maestros pronto elegirán en la Sección 51 a su nueva dirigencia y están inquietos, están compitiendo entre ellos, y luego hay grupos que entienden que la competencia se da por ver quién más alboroto provoca, porque esa es su formación”.