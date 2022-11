El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, anunció la regulación de fiestas con venta de alcohol, para evitar casos como el ocurrido el pasado fin de semana en el Salón Country de San Manuel, donde preparatorianos se intoxicaron por consumir bebidas de este tipo.

De acuerdo con el mandatario, los cambios al Código Reglamentario Municipal (Coremun) también servirán para que los ayuntamientos no se deslinden de vigilar este tipo de eventos.

“Una regulación propia que permita a la gente divertirse y que vincule a la autoridad municipal con su cumplimiento, y no que la autoridad municipal, cuando ocurra un hecho, diga: “no, era una fiesta privada, no llegó nadie a un hospital, son especulaciones, no puede ser eso, al rato hay un muertito y no nos va a gustar a nadie”.

Indicó que la Consejería Jurídica del Gobierno de Puebla ya realiza los análisis a la Ley Orgánica Municipal y al Coremun, debido a que son leyes estatales con aplicación en los 217 municipios de la entidad.

“Requiere ya su revisión para que las autoridades municipales tengan responsabilidades en caso de permitir que se lleven a cabo este tipo de eventos, y no sean regulados”.

Barbosa Huerta negó que las autoridades intenten prohibir este tipo de fiestas, pues la sociedad ha cambiado.

“Hay que regular más, no hay que prohibir, nunca se puede prohibir, hay que regular porque también no podemos entender a la sociedad de hoy como era la sociedad de los setenta”, dijo el titular del Poder Ejecutivo del Estado.