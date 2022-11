Empresarios de la industria textil y el Gobierno de Puebla firmarán un convenio el próximo 17 de noviembre para evitar la contaminación del medio ambiente en el estado, confirmó la titular de la Secretaría de Economía, Olivia Salomón Vivaldo.

Indicó que a pesar de que el acuerdo será con la Cámara de la Industria Textil de Puebla y Tlaxcala (Citex), también se podrán sumar empresas que no se encuentren afiliadas a este organismo.

“Las empresas están interesadas en mejorar todos esos procesos, en hacer la infraestructura en caso de las empresas que no tengan infraestructura y en que vayamos juntos hacia la no contaminación”, expresó en conferencia de prensa.

Resaltó la iniciativa del gobernador Miguel Barbosa Huerta es no dar más privilegios en el tema de la contaminación.

“Creo que todos los empresarios y los diferentes sectores, porque efectivamente no solamente es el textil, deben ya entender que este gobierno no va a permitir privilegios, no va a permitir que sigan contaminando y que todos tenemos que hacer algo”.

Indicó que, a pesar de que la autoridad estatal mantendrá el trabajo cercano con los clústeres para el desarrollo económico de Puebla, es importante mantener la sustentabilidad a la par que el progreso social.

El acuerdo, que también será firmado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se dio a conocer luego de que la semana anterior hubo un ultimátum por parte del mandatario poblano, para alcanzar un arreglo entre autoridades y firmas textileras.

Salomón Vivaldo dio a conocer la noticia durante la presentación de la Expo Buen Fin Cooperativas y Emprendedores, que se llevará a cabo del 19 al 20 de noviembre en el Parque Intermunicipal de Cholula.