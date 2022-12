El gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina negó la existencia de acuerdos oscuros en su nombramiento por el Congreso del Estado, y agradeció a los diputados locales haber antepuesto los intereses de Puebla a los nacionales y los de sus partidos.

“Quiero hacer un gran reconocimiento a los legisladores y legisladoras, pusieron por encima de intereses partidistas la estabilidad y tranquilidad de Puebla, no me queda más que reconocer los grandes poblanos que fueron, estuvieron a la altura del momento, generaron condiciones importantes, no hubo un solo acuerdo en lo obscuro, no pueden manchar su honorabilidad”.

Céspedes Peregrina también mandó un mensaje a Marko Cortés Mendoza, líder nacional del PAN, quien cuestionó su designación a los pocos días del fallecimiento del exgobernador Miguel Barbosa.

“Que quede claro para los amigos nacionales que no sé si conozcan Puebla, no sé si conozcan las circunstancias que vive Puebla, no sé si sepan lo que ha vivido Puebla”.

Nombramiento en Segob

Durante su primera conferencia como mandatario sustituto también dio a conocer el nombramiento de Julio Miguel Huerta Gómez como secretario de Gobernación estatal, en sustitución de Ana Lucia Hill Mayoral.

Sobre el resto del gabinete, que lo acompañó en el evento, dijo que se puede estar reinventando, además de que tienen responsabilidades que cumplir.

“La presencia del gabinete aquí obedece a que seguimos trabajando, que todo el mundo está firme en sus posiciones, que tienen altas responsabilidades, que tienen proyectos, que tienen compromisos que poder cumplir, sin duda la mejora regulatoria en el servicio público es la constante”.

Apoyo a AMLO

El mandatario estatal también dijo que ya se comunicó con el secretario de Gobernación federal, Adán Augusto López Hernández, a quién le reiteró el apoyo de Puebla al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y a la Cuarta Transformación.

“Nos permitió generar un gran puente entre el gobierno federal y el gobierno estatal, donde dimos cuenta clara de nuestro compromiso con el gobierno federal, con el presidente Andrés Manuel López Obrador para seguir haciendo que la “Cuarta Transformación” sea una realidad en Puebla”.

Proyectos

Las obras y proyectos que dejó pendientes Miguel Barbosa están firmes, aclaró Céspedes Peregrina, quien dijo que el combate a la inseguridad y a la corrupción se mantendrán como prioridades.

También invitó a todos los funcionarios a mantener su actuación en el marco de la ley.

Además, adelantó que mantendrá cercanía con los alcaldes y alcaldesas de los 217 municipios del estado, y que pronto tendría una reunión con ellos.