Los propietarios de automóviles particulares con terminación de placas en 5 y 6 serán los primeros que deberán cumplir con la verificación vehicular en Puebla a partir del 1 de enero de 2023, de acuerdo con el programa publicado por la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial (SMADSOT) en el Periódico Oficial del Estado (POE).

El calendario establece que, en enero y febrero, las unidades con 5 y 6 como dígitos finales tendrán que cumplir con la obligación del primer semestre; en febrero y marzo tocará a 7 y 8; en marzo y abril a 3 y 4; en abril y mayo a 1 y 2; finalmente, en mayo y junio a 9 y 0.

Durante el segundo semestre del año será de la siguiente manera:

Autos con placas 5 y 6 tendrán que ir al verificentro en julio y agosto

Terminación 7 y 8 en agosto y septiembre

Terminación 3 y 4 en septiembre y octubre

Terminación 1 y 2 en octubre y noviembre

Terminación 9 y 0 en noviembre y diciembre.

Las verificaciones para obtener los hologramas tipo 2 y 1, 0 y 00, tendrán un costo de 628 pesos, por lo que no se tendrá que hacer otro pago adicional para obtenerlos.

En caso de que la unidad no pase la revisión, su dueño tendrá una segunda oportunidad para hacerla sin costo, siempre y cuando la lleve a cabo durante los siguientes 30 días y en el mismo verificentro. De no obtener el holograma, la tercera oportunidad tendrá costo, pero la cuarta no.

Aquellos automovilistas que realicen la verificación de manera extemporánea deberán pagar una multa equivalente a 20 veces la Unidad de Medida y Actualización. En caso de que el automotor no pase la inspección en una segunda oportunidad, su dueño deberá pagar nuevamente la sanción para tener derecho a un nuevo intento.