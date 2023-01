El gobernador, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, exigió que quienes presuntamente tienen la intención de impugnar su designación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), muestren sus verdaderas intenciones y no engañen a la gente, ya que su nombramiento está apegado a derecho.

Recordó que su nombramiento por parte del Congreso del Estado, se encuentra apegado a la ley.

“Estarán en su derecho (de impugnar), quién sabe si tengan la razón, son dos cosas totalmente distintas. Es muy importante que todo mundo tenga claro que, en el Congreso del Estado, se siguió lo que marca la ley estrictamente”.

Por lo anterior, Céspedes Peregrina acusó que quienes hacen correr la versión, solamente generan especulación.

“Lo único que está generando es especulación, pero nuevamente me refiero, como lo he hecho toda la vida, invito a todo el mundo a que se conduzca con verdad, que digan cuáles son sus verdaderas intenciones y que no busquen generar ruido, ni engañar a la gente”.

El mandatario poblano, agregó: “Todo está apegado a derecho, en el Congreso son profesionales y nunca vamos a hacer nada que esté por encima de la ley, ni mucho menos engañar al pueblo”.

La madrugada del 15 de diciembre, Sergio Salomón Céspedes Peregrina fue nombrado gobernador con el voto a favor de 38 diputados locales, en sustitución de Miguel Barbosa Huerta, quien falleció el 13 del mismo mes.

El ex presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) será el responsable de terminar el periodo que dejó pendiente el exsenador.