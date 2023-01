El gobernador, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, confirmó que solamente falta autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para avanzar en el proyecto de la nueva sede del Congreso del Estado que, trascendió, estará en la zona de Los Fuertes en Puebla capital.

“No tenemos montos aún definidos, estamos en espera del último paso ante el INAH para que puedan darse unas fechas y una ruta específica para poderlo hacer”, dijo en conferencia de prensa.

Agregó que ya existe un proyecto ejecutivo, que ofrecerá mejores condiciones a los diputados locales para hacer su trabajo.

“Es sin duda un edificio práctico, moderno, que permitirá tener una atención muy personalizada, con mejores condiciones, en donde se prioriza la atención al ciudadano, en donde se prioriza el quehacer y la eficiencia de todos los que laboran en el Congreso del Estado”, expresó.

Céspedes Peregrina resaltó que el proyecto es una aportación hecha por el gobernador Miguel Barbosa Huerta, quien murió de causas naturales el pasado 13 de diciembre.

En noviembre del año pasado, el exmandatario dijo que el inmueble estará terminado antes de concluir la actual legislatura, en septiembre del año 2024.

“Casi al final, pero lo van a estrenar, no pidan licencia, no busquen cargos públicos sino no les va a tocar estrenar, va a ser histórico que este Congreso tenga nueva sede”, dijo en su momento a los legisladores, al tiempo de aceptar que sus instalaciones actuales no son funcionales.

Actualmente, el Poder Legislativo tiene sus oficinas en el Centro Histórico de la capital del estado.