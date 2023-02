El gobernador, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, negó tener relación con el ex secretario de Gobernación estatal, Fernando Manzanilla Prieto, después de que el exmorenovallista dio a conocer que contaban con los servicios del mismo entrenador físico.

Incluso, el mandatario poblano confirmó que terminó su relación laboral con el preparador, quien asistía a su casa cada mañana.

“Lamento que se den este tipo de situaciones, en las que se trata de presuponer algún tipo de acción y de situación, que lo único que busca es sembrar dudas y, dicen en mi pueblo, meter cizaña (…) He decidido terminar la relación con el entrenador, no sé quién filtró este tipo de información, si fue él o quien me recomendó al entrenador”, declaró en su conferencia de prensa.

Céspedes Peregrina resaltó que la última vez que vio a Manzanilla Prieto fue cuando éste último ocupaba la Secretaría de Gobernación (Segob) en la administración interina de Guillermo Pacheco Pulido, y él era alcalde de Tepeaca, y que fue por un asunto oficial.

“La verdad es que consideró un ataque a mi privacidad el hecho de que se haya filtrado este tema, porque es dentro de mi hogar y es algo inaceptable (…) que lástima que se agarre cualquier tipo de pretexto para tratar de sacar raja política o de confundir a la gente”.

El exgobernador Miguel Barbosa Huerta acusó distintas irregularidades por parte de Fernando Manzanilla Prieto, durante el tiempo que ocupó la Segob.

Entre ellas se encuentra la entrega de notarías a sus allegados, espionaje en su contra y, recientemente, de ser parte de un grupo político que intentaba afectar su administración.