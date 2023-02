El presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, se reunió con dirigentes y autoridades de ese partido en Puebla, incluido el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, para aclarar que el próximo candidato al Poder Ejecutivo saldrá de una encuesta.

Además, de acuerdo con los asistentes al encuentro realizado en Casa Puebla, hubo la promesa de “piso parejo” para los aspirantes a la nominación. Sin embargo, ello no impidió que algunos llevaran porra al evento.

Entre los asistentes estuvieron la secretaria general del movimiento, Citlalli Hernández Mora; la presidenta estatal, Olga Lucía Romero Garci-Crespo; el delegado de Bienestar, Rodrigo Abdala Dartigues; secretarios estatales, diputados locales y federales, además de alcaldes y alcaldesas.

También asistieron el coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier Velazco; el presidente del Senado, Alejandro Armenta Mier; el secretario de Gobernación estatal, Julio Huerta Gómez; y los titulares de Salud y Economía, José Antonio Martínez García y Olivia Salomón Vibaldo, mencionados todos, en algún momento, por sus aspiraciones de ocupar Casa Aguayo.

Llamado

Mario Delgado Carrillo fue claro en su mensaje a los morenistas poblanos: la única forma de ser candidato es ganando la encuesta rumbo a las elecciones estatales de 2024.

“¿Cómo le hago para ganar una encuesta?, no destruyendo al (de al) lado, yendo con la gente, yendo con el pueblo para que cuando se les llegue a preguntar, tengan una buena referencia.

“Eso es lo que busca Morena, cambiar la política cuando el funcionario esté o el representante esté con el pueblo, esté cerca del pueblo, eso es lo que propicia también el tema de las encuestas”.

Afirmó que, a diferencia del pasado, el estudio no se ganará “tomando café en el Sanborns o con los políticos”, tampoco con mucho dinero, espectaculares o lonas.

Unidad

Siempre que haya claridad en el proceso de elección, habrá condiciones para la unidad, advirtió la secretaria general de Morena, Citlalli Hernández Mora.

Aclaró que solo de esta forma, el partido tiene amplias posibilidades de mantener la gubernatura en Puebla, otros estados y la Presidencia de la República.

Añadió que todavía no es el tiempo de las definiciones y que, por ahora, los aspirantes tienen que fortalecer su imagen ante la gente.

Piso parejo

Antes de que el líder nacional de Morena dijera que la encuesta interna de Morena no se gana con espectaculares, Ignacio Mier Velazco negó tener conocimiento de los que aparecieron en Puebla con su imagen.

“Eso me platicaron, llegue muy noche de México y me dijeron que estaban, no los he visto”, dijo el coordinador de la bancada de Morena y aspirante a la candidatura a la gubernatura.

Sin embargo, justificó que, por su posición política, recibe muchas solicitudes de entrevistas, por lo que queda expuesto a la opinión pública.

El presidente del Senado, Alejandro Armenta Mier, prefirió no adentrarse en el tema, pero aceptó que no necesita “piso parejo”, ya que está acostumbrado a andar en “terracería”, además de que sus puestos de elección popular siempre los ha ganado en votación directa.

Mientras, en el interior de Casa Aguayo, un grupo de morenistas gritaba “¡gobernador, gobernador”, en tanto que, afuera, legisladores locales lanzaban porras al secretario de Gobernación, Julio Huerta Gómez.