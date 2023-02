Debido a una política de confidencialidad el Gobierno de Puebla no puede revelar si mantiene conversaciones con la empresa Tesla para su instalación en el estado, informó la secretaria de Economía, Olivia Salomón Vibaldo.

Durante la conferencia de prensa del gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, explicó la complejidad de atraer una inversión de este tipo.

“Una inversión de esta magnitud requiere y lleva trabajo de más de un año de manera conjunta e intersecretarial, trabajando, además, con el gobierno federal y estatal, así como en constante comunicación con las empresas que desean invertir. Se hacen reuniones inclusive con empresarios y empresas existentes que hablan bien de Puebla y las oportunidades que ofrece".

Agregó que la confidencialidad en las negociaciones evita especulación en el precio de las tierras y protección en materia de competitividad.

“Nosotros como gobierno cumplimos y generamos confianza, no rompemos acuerdos, no filtramos las visitas de los tomadores de decisiones, no utilizamos este tipo de encuentros para hacer publicidad, solo nos interesa la atracción de inversiones".

Salomón Vibaldo recordó las ventajas competitivas de Puebla, como ser la cuarta zona metropolitana más grande del país, sus cinco fuentes de energía limpia, la presencia en el estado de 42 de los 43 sectores industriales y su ubicación privilegiada, entre otras cosas.

La funcionaria estatal explicó que una empresa como la es Tesla, del millonario y dueño de Twitter Elon Musk, requiere de 500 a 800 hectáreas para instalarse.

Puertas abiertas en Puebla

En su intervención, el gobernador, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, dijo que Puebla tiene las puertas abiertas a todas las inversiones, y que garantiza las condiciones para la llegada de empresas.

Sin embargo, aclaró que no se empeñará el futuro de las próximas generaciones en una decisión de este tipo.

Finalmente, el mandatario poblano advirtió que habrá transferencia y honradez en el arribo de empresas a la entidad.