Como parte de un gobiernSupervisa SMT servicios de transporte público y mercantilo presente, que atiende y da solución directa a las peticiones de las y los poblanos, las secretarías de Movilidad y Transporte (SMT) y de Seguridad Pública (SSP) realizaron diferentes operativos de manera coordinada para supervisar los servicios de transporte público y mercantil en el estado, del 01 al 17 de marzo en los municipios de Puebla, San Martín Texmelucan, Atlixco, Xicotepec y San Pedro Cholula.

La Dirección de Inspección y Vigilancia de la SMT aseguró cinco unidades de transporte mercantil y 30 de transporte público, pertenecientes a las rutas: Libertad Cuauhtémoc, S8, Azteca, Autobuses Tepetitla S.A. de C.V., S1A (Atzala), 9 Atlixco, 6, 12, Tux, Xicotepec-La Ceiba, RA (Xicotepec de Juárez - Pantepec), Tux "Ceiba Xicotepec", 10, 10 B, M21, M21, 13 Galgos del Sur, M17, Titanes Loma Bella, Sierra Nevada, 13, 33, Cree Madero, Remanente 1 y NGA, así como una unidad de transporte turístico perteneciente a Transportes de Cuautla A.C., las cuales fueron remitidas al depósito vehicular.

Las infracciones se levantaron por circular sin portar la póliza de seguro requerida o que no se encuentre vigente, no portar la constancia o calcomanía de revista vehicular, no portar los colores, diseños y tipografía autorizados, no contar con tarjeta de circulación, no portar la licencia de conducir, prestar el servicio de taxi haciendo sitio en lugar no autorizado, no contar con tarjeta de concesión, gafete de identificación del conductor, no contar con botiquín y extintor, circular con cristales polarizados, entre otras razones.

Asimismo, personal de la Secretaría de Seguridad Pública puso a disposición a dos sujetos por el presunto delito de ataques a las vías de comunicación.

Los operativos fueron desplegados para reforzar el ordenamiento del transporte público y mercantil. A través de estas acciones, el gobierno de Sergio Salomón refuerza su compromiso de contribuir al cuidado de la integridad de las y los usuarios.