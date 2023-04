El Gobierno de Puebla amplió al 28 de abril el plazo para pagar los derechos de control vehicular, con lo que los propietarios podrán obtener el apoyo del 100 por ciento en el pago del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos.

Además, aquellos propietarios de vehículos de uso particular que no hayan realizado el canje de placas podrán completar el trámite y la retribución del control vehicular, con lo que tendrán el beneficio de no pagar la tenencia 2023.

Después del 28 de abril, quienes no estén al corriente en sus obligaciones vehiculares, deberán pagar el Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, en los términos previstos en la legislación fiscal del Estado.

Lo anterior significa que, en el caso de vehículos nuevos y usados de uno a nueve años de antigüedad, la cantidad a pagar se determinará en función del valor total del vehículo, pudiendo representar desde el 3 por ciento y hasta el 19.1 por ciento.

En el caso de las unidades con 10 o más años de antigüedad, pagarán una cuota fija según el tipo de vehículo, la cual puede ir desde 200 pesos, para el caso de motocicletas, y hasta 770 pesos para el caso de vehículos de más de seis cilindros, de acuerdo con un comunicado de prensa.