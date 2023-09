Rosario Orozco Caballero, viuda del exgobernador Miguel Barbosa Huerta, no descarta buscar un puesto de elección popular en los comicios de 2024, aunque la decisión la tomará después de que su partido, Morena, elija a su aspirante para la presidencia de México.

“Yo estoy esperando la decisión que tomará el partido respecto a su candidato para la Presidencia de la República y, a partir de eso, se tomarán decisiones (…) Sería en donde yo pudiera apoyar, participar y favorecer a mí partido”.

En entrevista dijo que mantiene buena relación con la presidenta estatal del Movimiento, Olga Lucía Romero Garci-Crespo, y el secretario general, Agustín Guerrero Castillo, a quienes consideró amigos desde hace varios años.

Orozco Caballero también se refirió a las encuestas que la ubican entre los políticos más conocidos de Morena rumbo al próximo año electoral.

“La posición en la que me ponen en ciertos estudios, que no es nada despreciable, es todavía gracias al trabajo de mi esposo y el reconocimiento que le hacen a mi esposo, entonces me da mucho gusto porque mi esposo en esas encuestas tiene un 88 por ciento de conocimiento, pese a que tiene más de nueves meses de no estar con nosotros”.

También negó estar detrás de las aspiraciones políticas de los exsecretarios de Gobernación y de Salud, Julio Huerta Gómez y José Antonio Martínez García, respectivamente, quienes buscan ser los abanderados de Morena para la gubernatura.

“Yo no tengo nada que ver en sus decisiones ni estoy detrás de sus candidaturas. Yo, en la única candidatura en que he estado participando abiertamente, es en la de la doctora Claudia Sheinbaum”, dijo.

El 13 de diciembre de 2022, Miguel Barbosa Huerta murió por causas naturales, cuando todavía le quedaban dos años de gobierno en Puebla.