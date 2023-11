El gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, aceptó que esta semana podría ser de mucha zozobra y cizaña por la designación del coordinador o coordinadora estatal de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, que será el virtual candidato o candidata de Morena a la gubernatura de Puebla en las elecciones de 2024.

“Esta semana va a ser muy álgida, de dimes y diretes, de mucha zozobra, algunos dirían cizaña, mucha gente analista definiendo diferentes escenarios”, expresó en su conferencia de prensa.

Por lo anterior, pidió a los siete aspirantes al puesto que apliquen los principios del movimiento, es decir, no mentir, no robar y no traicionar.

Destacó que su administración ha sido respetuosa de la vida política partidista, con el objetivo de que haya “piso parejo” de cara a los comicios del año entrante.

Sobre la decisión que tome Morena sobre la candidatura, se dijo dispuesto a acompañar a la persona que sea elegida para que a Puebla le vaya bien.

A quien gane la contienda interna del Movimiento, Sergio Salomón le pidió que tenga una gran conexión con la población.

El próximo viernes 10 de noviembre, el partido dará a conocer el nombre de la persona que será su candidato a la gubernatura de Puebla.

Olivia Salomón, Claudia Rivera, Lizeth Sánchez, Ignacio Mier, Alejandro Armenta, Julio Huerta y Rodrigo Abdala son los aspirantes al cargo.