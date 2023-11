Hasta 24 millones de pesos solicitará el Tribunal Electoral del Estado (TEEP) para aplicarse en el periodo electoral que ya inició y terminará con los comicios de junio de 2024.

Así lo destacó Idamis Pastor Betancourt, titular del organismo, al referir que es insuficiente el recurso proyectado para el siguiente año que es de 25 millones de pesos.

Detalló en entrevista posterior al foro ciudadano en materia de igualdad de género que dicha cantidad ya proyectada es de su presupuesto regular, por lo que solicitarán el recurso extraordinario, porque si no el TEEP no va a tener la capacidad para operar en cuanto al personal de sacar todos los procedimientos e impugnaciones que existan.

Sostuvo la magistrada que hicieron el cálculo de 24 millones de pesos más, porque el trabajo se triplica, por lo que se requiere de mucho personal y otro espacio encontrar para que opere.

“Sino el Tribunal no va a tener la capacidad en cuanto al personal”, dijo al señalar que están a la espera de una reunión con la secretaría de Finanzas del Estado.

Actos anticipados

Asimismo, detalló que llegaron al menos 30 procedimientos de actos anticipados de campaña, los cuales se devolvieron al Instituto Electoral del Estado (IEE) por estar mal integrados y están a la espera.

Los mismos abarcan de marzo de este año hasta los que se siguen recibiendo actualmente.

“El panorama es al empezar el proceso electoral, que todos los actores políticos bajaron sus espectaculares y borraron las bardas, hayan sido ellos o no, tomaron en cuenta que empezaba el proceso”.

“Por este tipo de actos anticipados de campaña no tendremos durante el proceso electoral, espero yo que así sea, no soy bruja para saber que si y que no estamos esperando”, sostuvo.

En cuando a temas de violencia política de género, indicó que se están resolviendo aproximadamente como 30 asuntos, donde atacan a regidoras, mientras sus presuntos violentadores son presidentes municipales y secretarios, entre otros, en su mayoría.