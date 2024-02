El proyecto para la construcción del hospital de Amozoc será heredado a la siguiente administración, informó el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, tras reconocer que no dará tiempo realizar esta obra en lo que resta del sexenio de Andrés Manuel López Obrador.



Entrevistado durante su visita por Puebla para inaugurar la Unidad Oftalmológica del Hospital de Cholula y entregar bases a personal médico, aclaró que no existe la intención de cancelar el plan, ya que desde el inicio se habló de que podría convetirse en uno de los hospitales más grandes del IMSS, con 260 camas y 41 especialidades.



Sin embargo, el funcionario federal argumentó que los cambios en el Seguro Social no se darán por espontaneidad, y más si se trata del tema de infraestructura, ya que implica la ubicación de los terrenos, los proyectos de preinversión, los proyectos ejecutivos y la ejecución de la obra.



Hay que recordar el hospital de Amozoc fue anunciado como uno de los proyectos para aliviar la carga de servicios que existe en Puebla a raíz del cierre del Hospital San Alejandro. Fue en 2022 cuando se anunció su imaguración para este año, con áreas de hospitalización y edificado a cuatro niveles para Urgencias, Medicina Interna, Imagenología, Hospitalización Pediátrica, Tococirugía y Cirugía.



En este sentido, Zoé Robledo justificó que para eso se amplió el número de camas en el Hospital La Margarita, además de que se acondicionaron nuevas unidades médicas e inició operaciones el Hospital de Cuautlancingo, que cuenta con 90 camas.



De esta manera, indicó que dejará el Hospital de Amozoc "muy encaminado", para que las siguientes autoridades lo retomen, aunque precisó el plan deberá ser revisado en su momento por el Consejo Técnico del IMSS para la adjudicación del presupuesto.



Supervisan trabajos en Hospital San Alejandro



Con relación a la reconstrucción del Hospital San Alejandro, Zoé Robledo comentó que la obra inició lento porque fue difícil demoler el inmueble, aunque afirmó que se entregará como se prometió en septiembre cuando concluya el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador.



Es más, dijo que antes de irse de Puebla aprovechará para supervisar los trabajos, que están a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).



Recordó que en 2019 López Obrador asumió el tema del déficit hospitalario en Puebla, luego de las complicaciones que se tuvieron por el sismo del 2017, mientras que las autoridades anteriores dieron pasos erróneos como comprar el edificio CIMA que ni siquiera sirve para adaptarse como hospital.



"Cuando llegamos nosotros estaba San Alejandro sin demoler, se había comprado un edificio en obra negra que no funcionaba. El sismo fue en el 2017, pasó 2018 y en el 2019 me tocó empezar primero con la demolición y luego la construcción", declaró en entrevista.