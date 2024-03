Después de casi una semana con caída de ceniza del volcán Popocatépetl, la calidad del aire en Puebla capital pasó de mala a regular, según el reporte de la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial.



En la misma situación se encuentra Tehuacán donde hay una ligera mejoría, aunque la dependencia refirió que San Martín Texmelucan supera los parámetros que marca la Norma Oficial Mexicana (NOM), como resultado de la actividad volcánica.



Para la zona metropolitana, las estaciones de monitoreo indican que la región de la Universidad Tecnológica de Puebla registra 90 micrómetros (calidad del aire regular), mientras las del Instituto Normal del Estado y Ninfas tienen 101 micrómetros, apenas un punto por encima de la NOM.



Debido a ello, Medio Ambiente recomienda reducir el uso de vehículos, no quemar residuos ni pastos, para que bajen más los índices contaminantes.



"El total de las estaciones registran bajos niveles de otros contaminantes, como ozono, monóxido de carbono y dióxido de azufre, lo que significa que la atención continúa en las emisiones de ceniza del volcán", precisó la dependencia estatal.



Cabe señalar que en las últimas 24 horas, el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) registró 47 exhalaciones y mil 161 minutos de tremor, mientras que el semáforo de alerta volcánica se mantiene en Amarillo Fase 2, y permanece el exhorto a respetar el radio de restricción de 12 kilómetros alrededor del cráter.



Con corte a las 06:00 de la mañana de este viernes, los municipios que registraron caída de ceniza, fueron: Atlixco, San Martín Texmelucan, San Miguel Xoxtla, Huejotzingo, San Nicolás de los Ranchos, San Jerónimo Tecuanipan, San Gregorio Atzompa, Cuapiaxtla de Madero, Tepeaca, Acajete, Nealtican, San Pedro Cholula, San Andrés Cholula, Puebla, Cuautlancingo, Amozoc y Nopalucan.



La Secretaría de Salud reiteró el exhorto a la población para mantener las medidas preventivas ante la caída de ceniza, principalmente el uso de cubrebocas y gafas al salir a la calle para prevenir enfermedades como conjuntivitis, rinitis alérgica y faringitis.



Además, recomienda barrer y recoger la ceniza volcánica en bolsas, no usar agua para tirarla en coladeras ya que puede tapar drenajes; no consumir alimentos en la calle y acudir al centro de salud más cercano en caso de presentar molestias en ojos, nariz y boca.