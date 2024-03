Usuarios de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA) se quejaron de fallas en las Líneas 2 y 3, donde las máquinas realizan el cobro doble.



Por medio de redes sociales, relataron que es imposible ver el cobro que se hace cuando se ingresa la tarjeta en el lector digital, y tampoco es posible ver el saldo disponible, es decir, que la pantalla aparece en blanco.



Una anomalía más que expusieron, es que ciertas máquinas se tragan las monedas y no generan la recarga respectiva, razón por la que no pueden cruzar el acceso al metrobús, y a esto se suma a que no siempre hay presencia de personal para auxiliar a los pasajeros.



Ante ello, piden a la Secretaría de Movilidad y Transporte del estado (SMT) atender las fallas y garantizar el buen funcionamiento del RUTA en estaciones como Fiscalía de la Línea 3 y Margaritas de la Línea 2.



También solicitaron agilizar el servicio de las alimentadoras, ya que existen casos como el de la ruta 8, donde las unidades tardan en pasar y a veces los conductores no hacen las paradas definidas o bien deciden cambiar el trayecto, situación que ocurre especialmente en las mañanas y en puntos como Amalucan, San Felipe y la avenida 15 de Mayo.