El gobernador del estado, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, pidió a los alcaldes electos que ya instalados en los ayuntamientos, cumplan con las promesas que hicieron en campaña.



En gira de trabajo por la Mixteca, aseveró que a partir de octubre enfrentarán retos importantes en la administración pública, por lo que deberán conducirse con honestidad.



"Yo quiero pedirles que tengan bien claros y presentes sus compromisos de campaña, que no se les olviden, que todo el tiempo los tengan presentes”, manifestó ante habitantes de Izúcar de Matamoros.



El mandatario estatal recomendó también a los presidentes municipales entrantes hablar con la verdad a los ciudadanos, en especial si se trata de la ejecución de obras; además les sugirió tener "disciplina financiera".



"Deben explicarles la razón por la cual no se pueden llevar a cabo sus peticiones, cuando se dé el caso", apuntó al desear éxito a las nuevas autoridades municipales.



A su vez, el secretario de Gobernación estatal, Javier Aquino Limón, exhortó a los alcaldes a dejar atrás la elección y concentrarse en cumplir con la transición.



Destacó que es fundamental entender que los tiempos políticos ya pasaron, y que los ciudadanos ya eligieron a las nuevas autoridades municipales.



"Es tiempo de enfocarse en hacer un gran trabajo de cierre y facilitar el proceso de entrega-recepción", refirió al reconocer que todavía hay municipios donde prevalece la confrontación y esto complica el cambio de poder, ya que las autoridades actuales y electas no quieren reunirse.



Por lo anterior, el funcionario estatal comentó que Gobernación buscará mediar los diálogos con todos los ayuntamientos, incluidos los 45 ayuntamientos donde se dio la reelección.



De igual forma, ofreció capacitación para las nuevas administraciones municipales, a fin de que arranquen de manera adecuada y con orden.