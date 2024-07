El caso de la inversión a la financiera Fóndika, durante la gestión de Miguel Barbosa Huerta, se resolverá conforme a la ley y no como un "asunto personal" en contra del exgobernador fallecido, aseveró el secretario de Gobernación estatal, Javier Aquino Limón.



Señaló que si bien existe la intención de la actual administración para esclarecer el monto y el destino del dinero, la actual administración no pretende iniciar una persecusión de exfuncionarios.



A diferencia del secretario, el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina informó que no hubo quebranto a las finanzas estatales, ya que se logró recuperar de manera íntegra la inversión por alrededor de 6 mil 800 millones de pesos.



Al respecto, Aquino Limón dijo que hay una investigación en curso en torno al asunto, y que no se tienen datos precisos.



Aunque de manera velada, comentó que pudo tratarse de una "omisión" al no percatarse de los movimientos hechos desde la Secretaría de Finanzas, a cargo en ese entonces por María Teresa Castro Corro.



“Como cualquier servidor público cuando no hace alguna actuación, también puede cometer omisión, y lo que pretendemos es que quede completamente claro a la sociedad poblana, qué es lo que está sucediendo”, apuntó.



Por lo anterior, comentó que en su momento Finanzas tendrá que aclarar cuál fue la cantidad de la inversión y si el gobierno estatal cuenta con el recurso.



Además, dijo que Fóndika es uno de los temas que ya se hizo del conocimiento del gobernador electo, Alejandro Armenta Mier, a fin de que en el periodo de transición que inicia en septiembre próximo se atienda.