El secretario de Gobernación estatal, Samuel Aguilar Pala dio a conocer que este miércoles durante la reunión de seguridad hubo un exhorto del gobernador Alejandro Armenta Mier, para que se refuerce la seguridad tanto de los secretarios como de su personal.



Esto en el contexto del asesinato de dos colaboradores de la jefa de Gobierno, Clara Brugada.



El funcionario estatal comentó que el mandatario estatal pidió a los generales de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de la Marina (Semar) y la Guardia Nacional (GN) tener mayor control en los protocolos de seguridad de los funcionarios poblanos y sus colaboradores.



"El día de hoy en la reunión de seguridad el gobernador exhortó a los secretarios a que cuidemos ese tema, no sólo con nosotros sino de nuestro personal, entonces ese fue el exhorto que se hizo y esperamos y confiamos que no suceda nada lamentable", declaró en entrevista después de la Ceremonia por el Día del Politécnico Nacional.



En esa tónica, el titular de Gobernación confió que no sucede en Puebla ningún hecho similar como en la Ciudad de México, y que se mantenga un clima de paz.



Hay que recordar, previo a la Feria de Puebla, el secretario de Seguridad Pública (SSP), Francisco Sánchez González, recibió amenazas por parte del grupo criminal La Barredora, brazo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).