Ante la liberación del exgobernador priista Mario Marín Torres, el mandatario Sergio Salomón Céspedes Peregrina advirtió que en Puebla "no ha habido ni habrá tratos preferenciales para nadie".



En su habitual conferencia matutina, dijo que es respetuoso de la decisión que tomaron los jueces para concederle la prisión domiciliaria, luego de concluir que no ameritaba seguir en la cárcel por el delito de tortura contra la periodista Lydia Cacho y por la protección de redes de trata infantil.



En esa tónica, el político de Morena dijo este lunes que existe un proceso judicial en marcha por el caso de Marín y que es "responsabilidad total del Poder Judicial" resolverlo.



"Nosotros somo respetuosos de lo que jueces y magistrados determinen en ese sentido, la justicia tiene que hacer su labor", apuntó.



De manera particular, Céspedes Peregrina hizo referencia a la Reforma Judicial que se discute en el país, la cual consideró necesaria para abatir el rezago en la resolución de procesos judiciales.



"Ese retraso de dos años en los procesos está retrasando el análisis en este tema, esta es la problemática para poderlo ver, y la reforma judicial tienen que ir buscando cómo se mejora, y es parte de todo el sistema, más allá de las personas y nosotros seremos respetuosos", recalcó.



El pasado 10 de agosto la jueza de Quintana Roo, Angélica del Carmen Ortuño Suárez, ordenó el cambio de medidas cautelares a Mario Marín con lo que se revocó la prisión preventiva justificada por la que fue recluido en el penal del Altiplano.



Así que el exgobernador priísta esperará una sentencia en arraigo domiciliario en un fraccionamiento ubicado en la colonia Xilotzingo de la capital poblana, aunque deberá portar un brazalete electrónico, pagar una multa de 100 mil pesos y no podrá salir del país ni comunicarse con otros personajes indiciados en el mismo proceso.