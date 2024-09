El Gobierno de Puebla aseguró que el asesinato de Enrique Rodríguez Cayetano, presidente electo de San Felipe Xochiltepec, no quedará impune.



A decir del secretario de Gobernación estatal, Javier Aquino Limón, han solicitado a la Fiscalía General del Estado (FGE) realizar una investigación "exhaustiva" y "transparente" para esclarecer los hechos de manera pronta.



“El Gobierno del Estado de Puebla condena enérgicamente el asesinato del presidente electo de San Felipe Xochiltepec, Enrique N., encontrado sin vida en circunstancias que están siendo investigadas”, manifestó a través de sus redes sociales.



El edil que entraría en funciones en octubre fue asesinado en un ataque directo el día de ayer, lo que ha generado conmoción entre los habitantes de esta región.



Ante ello, el titular de la Segob señaló que existe compromiso del gobierno estatal con la justicia y el Estado de Derecho, por lo que ofreció el caso no quedará sin castigo.



“Estamos colaborando con las autoridades federales y municipales en todas las investigaciones para garantizar que se haga justicia”, escribió en su cuenta oficial de X (antes Twitter)



El homicidio de Enrique Rodríguez se dio cuando llegó en su camioneta particular a una presa de Xochiltepec, donde fue interceptado por hombres armados que descendieron de otro vehículo y le dispararon.



El edil obtuvo el triunfo en las pasadas elecciones del 2 de junio abanderado por el partido Fuerza por México.