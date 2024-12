Este fin de semana varios municipios aledaños al volcán Popocatépetl registraron la caída de ceniza, ante lo cual autoridades recomendaron tapar depósitos de agua, proteger ojos, nariz y boca, así como barrer y recoger la ceniza.



Desde redes sociales, habitantes de Atlixco, Puebla, Cuautlancingo, San Andrés y San Pedro Cholula, difundieron imágenes sobre la acumulación de ceniza en calles, patios y autos cubiertos por el material volcánico.



Hubo algunas personas que recordaron el 21 de diciembre de 1994 la entidad poblana amaneció con una capa densa de ceniza, luego de 70 años de que el Popocatépetl no mostraba actividad similar.



Por lo anterior, sugirieron cerrar puertas y ventanas, así como evitar salir al aire libre, aunque en las comunidades afectadas se realizan actividades con normalidad.



Apenas en octubre pasado se reportaron constantes emisiones de ceniza que afectaron la actividad del Aeropuerto de Puebla, aunque no hubo cancelación de vuelos.



El más reciente reporte del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) precisó que en las últimas 24 horas se detectaron 45 exhalaciones, 1 sismo volcanotectónico y 741 minutos de tremor.



Hasta ahora el Semáforo de Alerta Volcánica se mantiene en Amarillo Fase 2, por lo que el Gobierno de Puebla exhortó a la población a no subir al volcán, pues ocurren explosiones que arrojan fragmentos incandescentes, como se ha visto recientemente.