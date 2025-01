Al reconocer que existe preocupación en la Sierra Negra por el asesinato del activista Sergio Cruz Nieto, integrante de la agrupación Unidad por Coyomeapan, el secretario de Gobernación del estado, Samuel Aguilar Pala pidió esperar a conocer los resultados de la investigación que lleva a cabo la Fiscalía General del Estado (FGE) y no caer en "rumores".



Entrevistado en Izúcar de Matamoros, descartó algún riesgo de inestabilidad social, tras el homicidio ocurrido el viernes 17 de enero en Tehuacán, por lo que aseguró no habrá impunidad en este caso.



Más aún, el funcionario hizo un llamado a los compañeros de lucha de Sergio Cruz para que sean pacientes y esperen los resultados de las indagatorias, a fin de que no se generen rumores sobre las posibles causas y responsables.



De esta manera, indicó que el gobierno del estado está en comunicación con las autoridades de Coyomeapan, a cuyos habitantes pidió también prudencia.



"Miren no creo que haya riesgo, por ahora no puedo decirles mucho porque la verdad no hay mucha información; lo cierto es que la fiscalía ya tiene el tema y están haciendo la investigación y en su momento se les dará, con certeza, el resultado, pero seamos respetuosos con la autoridad, la fiscal está muy atenta (...) hay muchos comentarios rumores de las causas de quién intervino en esto pero solo son esos rumores", manifestó.



En esa tónica, Aguilar Pala señaló que la administración del gobernador Alejandro Armenta Mier tiene las "puertas abiertas" para atender las inquietudes de las y los ciudadanos, incluso dijo que en Casa Aguayo se atenderá cualquier manifestación que se presente a través de mesas de negociación.



Sergio Cruz Nieto, de la agrupación Unidad por Coyomeapan, fue asesinado a tiros la noche del viernes en Tehuacán, cuando circulaba en su camioneta; el crimen ha provocado indignación entre sus familiares y compañeros de lucha que piden a la Fiscalía General del Estado (FGE) esclarecer el homicidio y castigar a los responsables.

Niega "focos rojos" en elección de juntas auxiliares

De paso, el secretario de Gobernación afirmó que "no hay focos rojos" en ninguno de los 72 municipios donde se realizarán elecciones en juntas auxiliares, esto pese al asesinato de Juan Manuel Zenteno, quien era candidato en San Pedro Zacachimalpa.



Al ser interrogado respecto a si la capital poblana es un punto de conflicto, respondió que la muerte del candidato "no enciende las alarmas".



"No, es un caso que se presentó, lamentable, pero no tiene que encender los focos rojos, estamos cuidando que los que vayan a participar sean gente que no tenga antecedentes y quiera a su comunidad para que hagan buen gobierno", enfatizó.



Lo anterior a una semana de la elección en 659 juntas auxiliares. El funcionario comentó que los delegados de Gobernación están al pendiente para detectar posibles puntos donde se requiere reforzar la seguridad, además de la supervisón para impedir que participan personas con antecedentes penales.