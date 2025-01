Ante la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió que la economía de Estados Unidos avanza con el trabajo de los migrantes que se desempeñan en el campo y los sectores de la construcción, turismo y de servicios. Tan sólo en 2024 enviaron a México 65 mil millones de dólares en remesas, pero el 80 por ciento de lo que ganan lo pagan en impuestos y por manutención en el extranjero.



Desde la Mixteca Poblana, la principal región expulsora de migrantes, la morenista sostuvo su dicho de que "México no es una colonia ni protectorado de nadie, es un país libre, independiente y soberano", por lo que aseguró desde su gobierno se va a pelear por el respeto hacia "el pueblo, la nación y la patria".



Frente a la amenaza del republicano de iniciar una deportación masiva de paisanos indocumentados hacia el país, señaló que en México sí se tiene un plan para responder y para comenzar en los consulados ya se cuenta con suficientes abogados para defender a los migrantes.



Al hacer un recuento de las cifras más recientes en materia de remesas, detalló que los más de 30 millones de pesos de migrantes mexicanos en Estados Unidos enviaron 1.3 billones de pesos a sus familias y comunidades de origen.



Este domingo Claudia Sheinbaum encabezó la entrega de tarjetas del programa Pensión del Bienestar a Mujeres de 64 años. Se trató de la segunda visita a Puebla en menos de un mes, durante el mandato de Alejandro Armenta Mier.



La presidenta de México aprovechó para dejar en claro su postura frente a los amagos de Trump, con quien dijo ha platicado en dos ocasiones, siendo en la última llamada cuando abordaron el tema del fentanilo.



Dio a conocer que Trump le preguntó si en México se tenía el problema del consumo de la droga fentanilo, que es muy adictiva y ha provocado la muerte de miles de personas en Estados Unidos.



A lo que Sheinbaum respondió: "La verdad no, si hay drogadicción, pero esta droga no la consumimos porque las mexicanas y mexicanos nos cuidamos entre nosotros y tenemos valores, cuidamos a nuestros hijos, a nuestros padres y abuelos", manifestó.



En esa tónica, la mandataria federal refirió que coincide con el gobernador de Puebla en el sentido de que la mano de obra de los migrantes deja importantes divisas en los dos países. Puso como ejemplo que sólo el 20 por ciento de lo que ganan lo envían a México, mientras que el restante 80 por ciento se queda en Estados Unidos para el pago de impuestos.



"El pueblo de México es trabajador, ha sacado adelante a nuestra economía, pero también de los Estados Unidos", enfatizó en medio de porras y aplausos de los pobladores.



De esta manera, Claudia Sheinbaum dijo que espera tener una relación de respeto y entendimiento con el presidente Trump, como fue en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.



"Que sería de Nueva York sin los mixtecos, nada; por eso le decimos Puebla York, porque trabajan en los servicios, en la construcción, sacan adelante la economía de allá. Se calcula que siete de cada 10 trabajadores del campo son de origen mexicano, ¿a poco tendrían comida en la mesa los norteamericanos sin nosotros", remató para recalcar que defenderá a México como el pueblo grande y maravilloso que es.