Al confirmar la presencia en Puebla de grupos criminales como La Familia Michoacana, el Cártel de Sinaloa y La Barredora, el gobernador Alejandro Armenta Mier dijo que se "enquistaron" porque recibían protección de las autoridades y por la crisis institucional que se vivió en el estado con el paso de siete gobernadores en un sexenio.



Además, señaló que en anteriores administraciones las bandas locales de huachicoleros recibían protección, e incluso se permitió la designación de candidatos con presuntos vínculos delictivos ante los ojos del Instituto Electoral del Estado (IEE).



La postura del mandatario se da luego de que el secretario de Seguridad estatal, Francisco Sánchez González, reconoció la presencia de siete grupos delictivos "fuertes" en suelo poblano.



Al respecto, el morenista refirió que durante más de siete años se enquistaron grupos delictivos en Puebla, debido a que en administraciones pasadas los poderes Ejecutivo y Judicial protegían a los huachicoleros, al grado que la entidad se posicionó como el estado con mayor incidencia en robo de combustible.



Dijo que, previo a asumir el cargo el 14 de diciembre pasado, se tenía que de 10 solicitudes de órdenes de cateo que daba la Fiscalía de Puebla, el Poder Judicial liberaba dos o tres; mientras que hoy se aprueba el 90 por ciento.



De paso, reprochó el papel que jugaron los órganos electorales que privilegiaron la postulación de candidatos con supuestos vínculos delincuenciales, lo cual ya platicó con la secretaria de Gobernación federal, Rosa Icela Velázquez, para evitar que en el futuro se repita.



Alejandro Armenta recalcó que, el hecho de que Puebla tuvo seis gobernadores y una gobernadora en un corto tiempo, ocasionó que los mandos de seguridad también sufrieran varios cambios.



En ese tiempo, reconoció que los grupos delincuenciales socializaron sus actividades, logrando extenderse e instalarán en el territorio poblano.

La seguridad es prioridad

Frente a este escenario, el mandatario aseguró que la seguridad no dejará de ser "prioridad", ya que es lo más importante para el desarrollo de Puebla y la tranquilidad de sus habitantes.



Destacó que el hecho de que la Secretaría de Seguridad está en manos de un mando de la Marina "de primer nivel" debe dar tranquilidad al estado, una vez que todos los incidentes se atienden de manera estratégica.



En esa tónica, afirmó que en su administración habrá cero tolerancia a cualquier acto fuera de la Ley y también cero impunidad, esto al mencionar que los casos de corrupción que llegan a las mesas de seguridad se investigan y sancionan.

No se dará más información sobre el "mapa de calor"

De manera particular, el gobernador del estado recalcó que por estrategia no se darán a conocer los "mapas de calor" de inseguridad en el estado, y tampoco a los generadores de violencia, aunque aclaró que saben dónde están y quiénes son, toda vez que el exgobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina le dejó una carpeta sobre ellos, por lo que se están combatiendo.



"El gobernador Sergio Salomón nos dejó una carpeta, incluso fue generoso porque él en muchas ocasiones nos explicaba (...) él me invitó 15 días antes de que yo tomara posesión a las mesas de seguridad, yo desconocía honestamente cómo funcionaban", apuntó al ser cuestionado respecto a por qué el exmandatario no habló en su momento sobre la operación del crimen organizado.