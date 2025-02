La prioridad del gobierno de Puebla se llama seguridad, sentenció el gobernador Alejandro Armenta Mier, tras una faena comunitaria en la unidad habitacional Misiones de San Francisco, del municipio Coronango.

En esta zona que ha sido azotada por la inseguridad, hizo un recuento de las acciones de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal, donde estuvo acompañado de su titular, el vicealmirante Francisco Sánchez.

El mandatario destacó la coordinación de su administración con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de Marina (SEMAR) y Guardia Nacional, en la Estrategia Nacional de Seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Indicó que hay total disposición de la autoridades federales en Puebla, como nunca hay inclusive un destacamento que tiene como objetivo la seguridad.

Señaló que se han registrado diversos incidentes en los primeros 50 días de su mandato, pero ya se ha puesto a disposición de las autoridades a 160 presuntos delincuentes de alto impacto.

“Se dice muy fácil, pero todos los días antes de las ocho de la mañana estamos trabajando en eso en reuniones, no he faltado a ninguna (…) no nos vamos a echar la pelotita” sostuvo al señalar que debe haber coordinación entre las diversas autoridades.