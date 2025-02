La empresa Pro-Faj Hidrolimpieza, que operaba el relleno sanitario de Cholula, no está interesada en buscar un nuevo espacio para seguir con el manejo de la basura de 21 municipios, por lo que el gobierno de Puebla buscará alternativas para el manejo de los residuos.



Así lo dio a conocer la secretaria de Medio Ambiente estatal, Rebeca Bañuelos Guadarrama, al señalar que la Profepa todavía no concluye la evaluación del plan de cierre del basurero turnado por la concesionaria, el cual sugiere la clausura total del relleno ubicado entre San Pedro Cholula y Calpan.



Dijo que en la reciente reunión con la secretaria federal de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, y la titular de la Profepa, Mariana Boy, se dio a conocer que continúa el análisis de las acciones propuestas por Pro-Faj para mitigar el daño ambiental a cauda del mal manejo de los desechos.



"La empresa, según nos informó la procuradora, ya entregó su plan de cierre, el cual está en revisión. Una vez aprobado, la empresa comenzará a ejecutar las acciones contempladas, lo que llevará a la clausura definitiva del sitio", declaró la funcionaria estatal.



Sin embargo, anticipó que ve difícil que Pro-Faj quiera seguirse haciendo cargo de este tema, ya que hasta el momento no ha mostrado interés alguno en ubicar otro predio y seguir a cargo de la separación de la basura de los 21 municipios de la zona metropolitana.



Hasta 2024 la empresa era la encargada de la operación del relleno de Cholula, concesión que obtuvo por un periodo de 30 años, hasta 2048.

Trabajo coordinado con alcaldes y organizaciones

Particularmente, Rebeca Bañuelos aseguró que el tema es prioritario, razón por la cual pronto se reunirá con los alcaldes de los municipios afectados por el cierre del basurero, con el propósito de ver opciones para la disposición final de sus residuos.



Lo anterior, debido a que reconoció, sino se llega a acuerdos claros para la disposición final de los desechos podrían convertirse en un "grave problema ambiental".



La secretaria de Medio Ambiente dijo también que mantendrá mesas de trabajo con las organizaciones que mantienen un plantón cerca del relleno de Cholula, para escuchar sus dudas y explicarles la situación del sitio, el cual se encuentra cerrado desde marzo de 2024.



Recalcó que la propuesta del gbierno estatal es establecer Centros de Transformación de Residuos, donde la disposición final de la basura sea mínima, ya que la mayoría de los residuos orgánicos e inorgánicos se reciclarán.



Por lo anterior, comentó que están en la búsqueda de terrenos para la instalación de estos Centros en distintos puntos del estado. Los primeros revisados se ubican en Tepeaca, Tecamachalco y Tehuacán.



De igual forma, mencionó que existe una propuesta más para convertir en composta los desechos orgánicos que se generan en mercados municipales, a fin de evitar que grandes cantidades de residuos lleguen a estos Centros.