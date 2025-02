Por segunda ocasión, el Gobierno de Puebla pospuso el cobro en la Línea 4 de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA), cuya tarifa establecida es de 20 pesos y comenzaría a cobrarse este 1 de febrero.

Para sorpresa de los usuarios, durante este fin de semana no se aplicó el cobro y pudieron realizar sus recorridos de manera gratuita, tanto en el sistema troncal, de San Lorenzo Almecatla a Valsequillo, como en el de las integradoras, que recorren diversas localidades de Puebla capital, San Andrés Cholula, San Pedro Cholula, Cuautlancingo, Coronango y Amozoc.

Hasta este momento Carreteras de Cuota Puebla (CCP), organismo estatal a cargo del Metrobús de Puebla, no ha emitido un comunicado oficial sobre por qué se tomó la decisión de aplazar más el cobro en la Línea 4, que cruza todo el Periférico Ecológico.



Sin embargo, de manera extraoficial se ha dado a conocer que el servicio gratuito continuará hasta que concluyan las obras en los paraderos que todavía no han sido terminados, concretamente en el tramo de la terminal Valsequillo al Hospital General de Cholula.



Inicialmente, la dependencia había estipulado que el 1 de enero comenzaría el cobro del servicio tanto en las unidades troncales como integradoras. Sin embargo, al iniciar su mandato Alejandro Armenta Mier anunció una prórroga de un mes, es decir, todo el mes de enero.



El anuncio parecía cierto, ya que en días recientes usuarios de la Línea 4 reportaron que las unidades integradoras ya contaban con torniquetes y módulo para cobro de las tarjetas de prepago.



Tan es así que los pasajeros se previnieron y recargaron sus tarjetas en otras líneas para no verse impedidos en usar los camiones, esto porque las estaciones de la Línea 4 aún no cuentan con máquinas de cobro.



Sin embargo, este sábado los pasajeros se sorprendieron al poder viajar en el Metrobús sin ningún costo.



La Línea 4 de RUTA fue inaugurada el pasado 13 de diciembre por el exmandatario Sergio Salomón Céspedes Peregrina. Ese día se anunció que tendrá un costo de 20 pesos por pasajero para los usuarios del sistema troncal, así como de 16 pesos en camiones integradores.



El horario de servicio en todas las líneas de la RUTA es de 5 de la mañana a 11 de la noche en la Línea 1; de 4 a 23 horas en la Línea 2; y de 5 de la mañana a 11 de la noche en la Línea 3, para todas de lunes a domingo.



Para la Línea 4 el horario es de 5 de la mañana a 10 de la noche, también toda la semana, una vez que conecta con las otras tres líneas en las intersecciones de Periférico, Tlaxcalancingo, 11 Sur y Valsequillo.

El trayecto de la Línea 4 o Metropolitana funciona con dos rutas troncales: la primera, de la planta Volkswagen, a la altura de Finsa, a Valsequillo; y la segunda, de Valsequillo a Amozoc, con un total de 41 kilómetros.