El gobernador Alejandro Armenta Mier aseguró que hubo corrupción en el manejo de los recursos para la rehabilitación de La Constancia Mexicana desde 2021, cuando este inmueble se inundó. Sin mencionar ningún nombre, reveló que hay una investigación en curso para saber cómo se gastó el dinero y si exfuncionarios incurrieron en algún delito.

Al ser cuestionado sobre si habrá un relanzamiento de las actividades de este complejo museístico, dijo que le preocupa que, al parecer, hubo irregularidades en el uso de la partida que se destinó para el rescate del inmueble histórico que alberga a cinco museos de la entidad, luego de que sufriera inundaciones por el desbordamiento del río Atoyac hace cuatro años.

En conferencia de prensa, advirtió que no perseguirá a nadie, pero tampoco será “tapadera” de nadie.

“Es un tema delicado porque como decía el presidente Andrés Manuel López Obrador: mi pecho no es bodega, de verdad hubo corrupción y se está investigando. No hay persecución, pero tampoco hay omisión, quien cometió fraude, delitos o actos irregulares se va a actuar, no somos tapadera de nadie”, sentenció.

La Constancia fue reinaugurada hace cuatro meses durante la gestión de Sergio Salomón Céspedes Peregrina y de Anel Nochebuena, como directora de Museos, para lo cual se invirtieron 50 millones de pesos. Años atrás, también se realizaron trabajos de mantenimiento en las áreas afectadas del complejo en cuando menos dos ocasiones, bajo la supervisión del entonces secretario de Cultura, Sergio Vergara Berdejo.

Ambos fueron señalados en su momento por un posible mal manejo de recursos cuando estuvieron al frente de las áreas del gobierno estatal, sin que hasta el momento se les haya comprobado algo.

Este lunes Alejandro Armenta dio a conocer que el domingo recorrió personalmente las instalaciones de La Constancia Mexicana, para constatar las necesidades y el estatus que guarda el edificio considerado la primera fábrica textil de América.

Señaló que a pesar de los recursos que supuestamente se le destinaron para reparar los daños provocados por la inundación, estos no se ven reflejados.

En este sentido, el morenista recalcó que su gobierno “no es tapadera de nadie” y que su interés es convertirlo en un Museo Textil, tal y como lo planteó el Congreso de Puebla, con lo que cambiaría su vocación.

A unas semanas de dejar el cargo, el 9 de octubre, el exgobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina inauguró la rehabilitación de la Constancia Mexicana, después de una intervención que la mantuvo cerrada casi cuatro años.

La Constancia concentran el Museo Infantil, Casa de la Música de Viena, Casa del Títere Marionetas Mexicanas, Museo de la Música Mexicana “Rafael Tovar y de Teresa”, Fototeca Juan C. Méndez, Fonoteca Vicente Teódulo Mendoza y Museo del Automóvil Puebla, así como el parque Paseo de Gigantes.