Previo al 8M, la secretaria de Movilidad y Transporte (SMT), Silvia Tanús Osorio, defendió que las mujeres que integran el gabinete de Puebla llegaron porque tienen los méritos y trayectoria necesarias, y no por una concesión.

Al hacer una defensa de las posiciones que poblanas han alcanzado en la política y la administración pública, dijo que hoy se cuenta con perfiles idóneos para desempeñarse en cualquier cargo, incluidos aquellos que se consideraba sólo eran para los hombres.

"Las que estamos aquí nunca hemos pedido algo por nuestra condición de mujer. Lo hemos pedido porque tenemos preparación, capacidad y hemos demostrado que nos sabemos abrir paso en cualquier área", manifestó.

La funcionaria estatal consideró que actualmente en el estado se viven cambios importantes en materia de género, siendo uno de ellos el nombramiento de secretarias en el Gobierno de Puebla.

En este sentido, dijo que las mujeres que hoy están al frente de las dependencias estatales son capaces, por lo que rendirán cuentas en torno a las tareas que les han sido encomendadas.

"El discurso de género es muy bonito, más cuando lo escuchamos de compañeros, como el gobernador del estado. Pero más bonito es que se cumpla con el ejemplo. Hoy en Puebla estamos siendo partícipes de un gobierno en el cual se está considerando a las mujeres en la toma de decisiones, una cosa muy importante para nuestro desarrollo", enfatizó.

En la misma tónica, la exdiputada local recalcó la importancia de desterrar la vieja idea de que las mujeres deben asumir el papel de cuidadoras, haciendo a un lado su participación en las distintas áreas.

"Una cosa es que digan que somos muy trabajadoras, responsables y con aptitudes; sin embargo, en la mayoría de los casos y en muchos lugares se les destinan acciones preferentemente de asistencia social, y seguimos con el mismo rol de toda nuestra vida de ser las cuidadoras y protectoras", reprochó.

Por esa razón, agradeció la postura mostrada por el gobernador de Puebla, en el sentido de incluir a mujeres en puestos de primer nivel y que les facilite el pleno ejercicio de sus funciones.

"Hoy mujeres estamos en sitios que eran destinados exclusivamente para hombres y el gobernador se la ha jugado con nosotras y ha tenido la confianza de que vamos a hacer bien las cosas", apuntó.

Y agregó: "No es fácil, para nada, porque no es nada grato que cuando una mujer está en un cargo de toma de decisión: si uno grita no es firme, es histérica, si uno pone orden, está abusando del poder, o si uno quiere proteger a otra mujer, entonces se le acusa sólo de ver por un sector".

De esta manera, Silvia Tanús recalcó que coincide con la perspectiva de género que tiene Alejandro Armenta, para integrar a hombres y mujeres por igual en las funciones de gobierno, dejando atrás la vieja creencia de que las mexicanas sólo son protectoras.

La política fue clara al señalar que hoy las mujeres no van atrás de los hombres, sino a su lado; a pesar de que prevalezcan los micromachismos y discriminación.

"Aunque nos digan gordas, viejas y feas, sepan señores que no vamos atrás de nadie, vamos a su lado señores", espetó al ofrecer una relación de respeto y cordialidad con los varones.

De paso, convocó a las funcionarias y políticas de Puebla a ejercer el feminismo con acciones y no sólo en el discurso.

Por su parte, el gobernador Alejandro Armenta Mier señaló que en Puebla se replicará la consigna de la presidenta Claudia Sheinbaum, respecto a que a ella no llegó sola al poder, sino con todas las mujeres.

Señaló que hoy las mujeres están en todos lados y muestra de ello es la presencia de mujeres en su equipo de trabajo.

"Es tiempo de mujeres, es tiempo de transformación, y la presidenta Claudia Sheinbaum encabeza esta lucha. Hoy las mujeres están en todos los lugares porque pueden: son legisladoras, son presidentas municipales, son científicas, son investigadoras", expresó.

El mandatario señaló que urge derribar el estigma sobre las capacidades y diferencias entre hombres y mujeres.