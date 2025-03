El gobernador Alejandro Armenta Mier presentó una iniciativa al Congreso local para la elección de jueces y magistrados en Puebla a partir de 2027.



La propuesta busca reformar la Constitución del Estado de Puebla y armonizarla con la ley federal. El mandatario planteó cambiar los artículos 312-3757 61, 86, 87, 88, 89, 90, 91 92,125 y 133, con la intención de renovar el Poder Judicial a nivel estatal.



Tales modificaciones proponen que la renovación de jueces y magistrados será a través del voto universal, libre secreto y directo, mientras que el periodo de campañas se mantendrá en 60 días, pero no habrá etapa de precampaña.



Se establece que cada sufragio será “intransferible” y la jornada será el mismo día que se realicen las elecciones federales ordinarias del año que corresponda.



El Congreso local deberá emitir la convocatoria para la integración del listado de candidaturas, dentro de un plazo de 30 días naturales posteriores a la instalación del primer periodo ordinario de sesiones del año anterior a la elección en curso.



Para revisar la postulación de perfiles, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial integrará a un Comité de Evaluación conformado por cinco personas reconocidas en el área jurídica. Recibirán los expedientes de las personas aspirantes y evaluarán el cumplimiento de los requisitos.



Posteriormente, los Comités de Evaluación integrarán el listado de las 10 personas mejor evaluadas para cada cargo en el Tribunal de Disciplina Judicial. Elegirán a seis personas para el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).



Luego el Congreso recibirá las postulaciones y remitirá los listados al Instituto Electoral del Estado, a más tardar el 12 de febrero del año de la elección en curso.



En tanto, el Instituto Electoral del Estado (IEE) quedará a cargo del cómputo de los votos, la publicación de los resultados y la entrega de constancias de mayoría.



De manera particular, la iniciativa prohíbe el uso de financiamiento público o privado para las campañas de los aspirantes, así como la contratación de espacios en medios de comunicación, incluyendo radio y televisión.



También se elimina en la ley que sea el Congreso local quien tenga facultad para nombrar a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).



Todas las modificaciones se harán efectivas el primer domingo de junio de 2027, ya que el proceso electoral judicial iniciará con la primera sesión del Consejo General del IEE en el año 2026.