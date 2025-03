El gobernador Alejandro Armenta Mier acusó a la Organización Antorcha Campesina (AC) de estar involucrada en la toma de Ciudad Universitaria de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), motivo por el que pidió a sus agremiados se retiren, de lo contrario habrá sanciones en su contra como lo marca la Ley.



Al encabezar una segunda mesa de trabajo en Casa Aguayo, el morenista fue claro al señalar que la administración estatal no está involucrada en la protesta de estudiantes, ya que hay respeto a la autonomía de la BUAP.



Por esa razón, dijo que no se permitirá que se utilicen movilizaciones sociales con fines personales.



"Le hago un exhorto a Antorcha Campesina para que deje de entrometerse en la vida de la Universidad, ninguna organización política puede afectar el derecho humano a la educación, como gobernador y como universitario he sido respetuoso de la vida universitaria; el gobierno del estado, no interviene, ni ningún integrante del gabinete puede intervenir en la vida de la universidad, ni de las universidades, mientras yo sea gobernador, nada ni nadie intervendrá en la vida privada o pública, estamos totalmente ajenos", enfatizó.



En esa tónica, el mandatario poblano advirtió que habrá sanciones conforme lo marca la Ley, debido a que por varios días se han suspendido las clases, como consecuencia de la intervención de esta organización de comerciantes ligada al PRI, que pretenden sabotear la BUAP.



Ante ello, solicitó la intervención de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) para que actúen en consecuencia y advirtió que el gobierno ya tiene identificados a los liderazgos que tienen "metidas las manos".



"Diálogo sí, chantaje no", advirtió Alejandro Armenta tras pedir a partidos, agrupaciones y funcionarios dejen de inmiscuirse en conflictos de univesidades, ya sea públicas o privadas.



Es más, afirmó que mientras él sea gobernador no se le verá cometer "ningún atropello" contra instituciones como la BUAP, IBERO y UDLAP.



Asimismo, dijo que el titular de la Secretaría de Gobernación estatal, Samuel Aguilar Pala, tendrá este lunes una reunión con líderes de Antorcha Campesina; sin embargo, sólo se tomará en cuenta sus peticiones, si se retiran del plantón estudiantil en Ciudad Universitaria.



"La educación es un derecho humano consagrado y quien violente la vida universitaria, se tendrá que someter al escrutinio puntual de la Ley, hoy el secretario de Gobernación ha convocado a los representantes de Antorcha Campesina que yo recibí, pero antes de que los reciba, les pido respetuosamente a Antorcha a que se retiren del plantón que hay en CU, no pueden poner en riego el registro de 150 mil estudiantes para el próximo ciclo escolar, le pido a la Fiscalía que actúe", acusó.



De esta manera, Alejandro Armenta reclamó que Antorcha Campesina es de esas organizaciones que "adiestran" a sus militantes y "eso todos lo sabemos", razón por lo que insistió su gobierno no se dejará sorprender.



"Llevan varios días, sin el derecho a poder recibir la educación, no aceptaremos chantajes, diálogo si, acuerdos sí, chantajes no, la universidad se tiene que abrir, CU se tiene que entregar a las autoridades y nosotros apoyaremos cualquier acción quienes requieren la atención racional, las demandas que pueden ser legítimas", mencionó al insistir que la universidad no se toca por nadie, ni siquiera por el gobierno estatal.