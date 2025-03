El gobernador Alejandro Armenta Mier reveló que la empresa Melgarejo Construcciones y Concesiones SA de CV, pretende que la administración estatal le pague mil millones de pesos como indemnización por la cancelación en el año 2012 de la concesión para la construcción del Libramiento Poniente, obra que conectaría al Arco Norte con la Autopista Siglo XXI.

Incluso, dijo que representantes de la constructora intentaron hablar con él “en lo oscurito”, para seguramente persuadirlo de que acepte pagar esa cantidad de dinero y así ponerle fin al conflicto legal, en el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falló en favor de Melgarejo y ordenó al Gobierno de Puebla pagar una cantidad aproximada de 640 millones de pesos.

Al respecto, el morenista advirtió que prefiere ser destituido antes que pagar a la empresa por una obra que no hizo.

“Quiere mil millones de pesos, cree que nos chupamos el dedo, francamente esa oferta que nos hace, es una ofensa a mi madre”, exclamó al señalar que ese tipo de arreglos se daban en los gobiernos del Partido Acción Nacional (PAN), pero con Morena será diferente.

De igual forma, el mandatario estatal reprochó la complicidad del viejo régimen del Poder Judicial, debido a que considera protege a las empresas y afecta el bien público.

“Creen que está el PAN gobernando, perdón, pero con el PAN se crearon todos estos mounstros financieros, y no, así me destituyan, como le querían hacer al presidente Andrés Manuel López Obrador, no voy a pagarle ni un peso, prefiero que me destituyan por un desacato a pagar mil millones de pesos”, advirtió.

De esta manera, Alejandro Armenta señaló que el gobierno del estado actuará con apego a la Ley y se agotarán todos los recursos posibles para evitar la sanción económica millonaria.

Mencionó que mientras se resuelven las reformas al Poder Judicial en el país, el gobierno estatal buscará una salida jurídica que evite el daño a las finanzas públicas.

“Imagínense cuántas patrullas nos alcanza para comprar con mil millones de pesos, no, de ninguna manera vamos a destinar dinero a una empresa corrupta, que tiene la complicidad del Poder Judicial Federal por no hacer nada”, reprochó.

Fue en junio de 2024 cuando la SCJN resolvió que el Gobierno de Puebla debía indemnizar a la empresa Melgarejo, según expuso la ministra Lenia Batres. Esto, se deriva de una denuncia interpuesta en el 2012 por la concesionara, luego de que la gestión del panista Rafael Moreno Valle, canceló un contrato firmado en 2009, durante el gobierno del priista Mario Marín Torres.

Sobre el tema, el gobernador de Puebla relató que existe la intención de Melgarejo de llegar a un “arreglo corrupto”, lo que no sucederá.

“Creo que me quería ver en lo oscurito, para enseñarme yo creo los números de su calculadora, y no se lo permití, le dije: no va a hablar conmigo solo, aquí están mis abogados, no hay negociación corrupta, entonces vamos a litigar el caso y nos vamos a apegar a las reformas que hay, porque cuando hay vicios en los procedimientos, hay una salida jurídica, y esa propuesta que me hace, es una propuesta indecorosa”, contó en alusión a que lo buscó un represente de la empresa.