La administración de Alejandro Armenta Mier continuará con el programa ‘Monitor Vial’, para lo cual licitará la operación del sistema fotomultas en el estado de Puebla, que desde mayo de 2023 estuvo a cargo la empresa Autotraffic, informó la secretaria de Movilidad y Transporte estatal, Silvia Tanús Osorio.

Explicó que, según quedó establecido en la Ley Orgánica de la Administración Pública, la dependencia que encabeza se hará cargo a partir de este 2025 de ‘Monitor Vial’, que antes operaba la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), transición que ya está en curso.

Por esa razón, la funcionaria comentó que se lanzará una nueva licitación nacional, para convocar a empresas interesadas en instalar la tecnología para la lectura de placas de vehículos que rebasan los límites de velocidad permitidos en ciertas vialidades y bulevares.

“Se está pidiendo una tecnología muy avanzada que permita que, a pesar de los filtros, y de lo que quieran ponerle los ciudadanos que no quieren cumplir sus obligaciones, se vea la placa”, declaró en entrevista.

Al justificar la continuidad de las fotomultas, Tanús Osorio dijo que no tienen un fin recaudatorio, aunque recordó que si no hubiera sanciones contra los ciudadanos, no respetarían las reglas establecidas en materia de movilidad.

Hace dos meses, la secretaria de Finanzas, Josefina Morales Guerrero, precisó que aunque el contrato de Autotraffic llegó a su fin en diciembre de 2024, se decidió ampliarlo hasta que se determinara si el servicio que presta era eficiente o si se debía buscar a otro proveedor.

Al cierre de 2024, la recaudación por fotomultas en Puebla fue de 310.7 millones de pesos, lo que significó un aumento de 64% respecto a 2023, como derivado de incentivos y descuentos a los ciudadanos para el pago de infracciones y multas.