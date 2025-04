Este 2025, no habrá aumento en el costo para las licencias de conducir, una vez que la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) esperará a conocer el resultado de la licitación para la compra de 30 simuladores, mediante los cuales se aplicarán exámenes prácticos.



Así lo dio a conocer la titular de la dependencia, Silvia Tanús Osorio, al puntualizar que si bien podría considerarse un incremento para 2026, todavía no es posible determinar el monto, sino hasta que se conozca el fallo para la empresa que otorgará el servicio.



"Este año no habrá incremento, aunque se haga examen práctico, a través de simuladores, no habrá un aumento en el pago de licencias, para que la población lo tome en cuenta", recalcó la funcionaria.



La titular de la SMT recalcó que esperarán a conocer cuánto se pagará por las herramientas digitales y a partir de esto, determinarán la cantidad que aumentará en 2026.



Cabe señalar que, hace una semana se inició el proceso para la adquisición de los equipos, con una serie de especificaciones, al mejor precio. Esto luego de que el gobierno estatal adviritó que hacer las pruebas en vehículos sería costoso.



De acuerdo con la convocatoria, se prevé comprar 30 simuladores para examen prácticos, tras la modificación de la Ley de Movilidad por el Congreso del Estado.



La empresa que resulte seleccionada deberá proveer seis impresoras láser a color, uno más para escaneo y fotocopiado, además de siete equipos de impresión monocromática.



En concreto, para los próximos tres años, se tiene que contar con al menos 700 mil licencias tanto para el transporte público como particular, que deberán pasar por la prueba a través de un simulador.