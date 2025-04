La Feria de Puebla no es un distractor para ocultar algún tema grave en el estado, sino para mostrarlo y atraer más turismo que genere derrama económica, afirmó el gobernador Alejandro Armenta Mier.



En medio del arranque del evento, el morenista defendió que se ha trabajado para obtener resultados en áreas claves como seguridad, salud y educación, en coordinación con las diferentes instituciones.



“La feria es el momento de plenitud de Puebla, en lo gastronómico, arquitectónico y cultural, no es un distractor para querer ocultar algo, es mostrarnos; incluso, es un momento artístico”, manifestó al garantizar condiciones de seguridad para los visitantes.



La postura del mandatario estatal se da luego de las amenazas lanzadas por parte de un grupo criminal, que hace una semana abandonó un vehículo con cuatro cuerpos emplayados en las inmediaciones al Centro Expositor y de Convenciones.



Ante ello, resaltó que “no es fortuito”, “espontáneo” ni “casual” que en el primer trimestre del año en Puebla hubo una disminución en la comisión de delitos, como el feminicidio y los homicidios dolosos, además de que se recuperó el mayor número de vehículos con reporte de robo de todo 2024.



En la misma tónica, Alejandro Armenta recalcó que, por el arranque de la feria, que se desarrollará del 24 de abril al 11 de mayo, no se descuidará el mapa de calor del estado, entre los que se encuentran los municipios de San Martín Texmelucan, Tehuacán y Amozoc, así como otros “puntos rojos” de la entidad.



“La Sedena, la Guardia Nacional, la Marina y la Policía Estatal van a estar resguardando la feria, sin descuidar el mapa de calor del estado; es un mensaje para los que viven en estas regiones, si creen que vamos a descuidar la Mixteca, San Martín y Tehuacán, por la feria, están equivocados”, apuntó.

Listo el despliego de mil 400 policías

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública, Francisco Sánchez González, confirmó que está listo el despliegue de mil 400 agentes de las fuerzas federales, estatales y municipales para garantizar el orden y tranquilidad de los asistentes a la Feria de Puebla.



Reiteró que el blindaje abarca toda la zona de los Fuertes de Loreto y Guadalupe.



"Estamos listos para brindar lo mejor de nosotros a todos los visitantes a la feria de Puebla, vamos a estar apostados los 18 días y las 24 horas del día, atentos a cualquier contingencia que se presente”, expresó.



En este dispositivo participan agentes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Policía Estatal y Municipal, así como Protección Civil y Bomberos.



Por lo anterior, el vicealmirante aseguró que el recinto ferial, donde se desarrollará el evento, es seguro y tendrá vigilancia constante de los corporativos de seguridad, además de la Policía Montada y Turística.