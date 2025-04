Si piensas visitar la Feria de Puebla 2025, te decimos cuáles son los estacionamientos seguros que autorizó el Gobierno del Estado donde sólo cobrarán 50 pesos, así como el horario del servicio gratuito de Turibus y las ubicaciones de los sitios de taxi seguro.

En ediciones anteriores hubo constantes quejas de vecinos por estacionarse en lugares prohibidos, abusos de franeleros y hasta robos de autopartes y vehículos, por lo que este año la autoridad autorizó 5 estacionamientos donde los autos estarán seguros y se cobrarán 50 pesos, es decir 50 por ciento menos de lo que se cobraba anteriormente.

Estacionamiento del Centro Expositor.

Estacionamiento Parque de la Familia.

Estacionamiento Fuerte de Loreto.

Estacionamiento Paseo del Teleférico.

Estacionamiento frente al Word Trade Center.

El horario de estacionamiento del Centro Expositor será de las 7:00 am a las 2:00 am entre semana, mientras que los fines de semana abrirán de las 7 am a las 3:00 am.

Los otros estacionamientos funcionarán desde las 7:00 am hasta las 23:00 horas.

Transporte gratuito

Por otra parte, la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) determinó habilitar transporte gratuito para facilitar la llegada de visitantes locales y turistas. Se trata de rutas de Turibus que realizan traslados desde puntos específicos hacia la zona de Los Fuertes.

Las salidas autorizadas son las siguientes:

CAPU: a partir de las 14:00 y 16:00 horas.

a partir de las 14:00 y 16:00 horas. Zócalo: salidas a partir de las 14:00 horas cada 30 minutos.

salidas a partir de las 14:00 horas cada 30 minutos. Paseo Destino: un viaje diario a las 16:00 horas.

Taxis seguros

Una opción más para realizar los traslados desde la Feria de Puebla es recurrir a los taxis seguros que se encuentran a los alrededores del Centro Expositor.

De acuerdo con la SMT las centrales de taxis seguros están ubicadas en:

Calle 2 Norte esquina avenida Niño Artillero (Central omega)

Ejército de Oriente esquina Guayacán (Central Esmeralda)

Avenida Ejército de Oriente esquina Unidad Cívica (Taxi Express)

Calle 2 Norte frente al monumento Zaragoza (Innova Angelópolis)

Unidad Cívica 5 de Mayo (Consejo Taxista)

Rutas con paradas cercanas al recinto ferial

Aunado a ello, la Secretaría de Movilidad y Transporte habilitó cinco paradas autorizadas de transporte público, ubicadas sobre la Calzada Ignacio Zaragoza, donde se pueden realizar los ascensos y descensos de seis rutas: JBS, La Unión-Resurrección, 72, 61, 19 y 28.

Además de estas rutas, existen otras 17 que tienen derroteros en zonas aledañas al Centro Expositor por lo que las personas asistentes podrán hacer uso de ellas para trasladarse, de acuerdo con sus necesidades y destinos.

Finalmente, existe un servicio de transporte nocturno, con un horario de 22:00 a 03:00 horas, el cual tiene un costo de 25 pesos. Este servicio contará con recorridos cada 30 minutos hacia los siguientes destinos, con punto de salida desde la Calzada Ignacio Zaragoza: