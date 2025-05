"No vamos a dar ni un paso atrás", fueron las palabras del secretario de Seguridad de Puebla, Francisco Sánchez González, ante las amenazas lanzadas por sujetos armados que se identifican como parte del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).



Durante la conferencia de prensa del gobernador del estado, dijo que se continuará con el trabajo para combatir al crimen organizado y que no repararán en hacer uso de la fuerza para mantener el orden y la paz en el estado.



Lo anterior luego de que en redes sociales fue difundido un video, en donde se observa a un grupo de hombres advertir que irrumpirán la tranquilidad de Puebla y perseguirán a los mandos de Seguridad.



Al respecto, el vicealmirante refirió que no es la primera vez que reciben este tipo de mensajes, ante lo cual se siente "tranquilo" y con la determinación de trabajar más.



En esa tónica, mencionó que lo único que logran con este tipo de acciones, es que los cuerpos de seguridad renueven bríos y que avancen con más fuerza.



De esta manera, Sánchez González recalcó que el compromiso con la seguridad de las y los poblanos "es firme", por lo que se mantendrá la coordinación con los tres niveles de gobierno, dado que esto ha dado resultados.



Como en ocasiones anteriores, el funcionario estatal señaló que ante las acciones en contra de grupos delincuenciales es normal que surja alguna consecuencia.



Agregó que tras la aparición del video, los representantes de la Sedena, Marina y Guardia Nacional en la entidad, le expresaron su apoyo.



De paso, dijo que ya se comunicó con el diputado local Andrés Villegas Mendoza, a quien ofreció las medidas de seguridad necesarias.



"Hemos tenido ya la experiencia de haber recibido ese tipo de mensajes anteriormente, y quiero decirles que estamos tranquilos, enfocados en seguir trabajando, esto lo único que hace es que renovemos bríos y que sigamos adelante no hay otra postura por parte de nosotros", expresó al dar por sentado su autenticidad.