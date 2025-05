La secretaria de Movilidad y Transporte de Puebla, Silvia Tanús Osorio, indicó que vienen cambios al reglamento para evitar que automovilistas poblanos con placas de otras entidades evadan la aplicación de fotomultas.



En entrevista, la funcionaria explicó que la dependencia prepara un programa para los automóviles que traen placas foráneas y que cometen infracciones en la entidad.



La medida está planeada para el segundo semestre de este año, y consideró que será del agrado de los poblanos cumplidos.



La titular de Movilidad comentó que hay maneras sencillas de detectar si un automóvil con placas de otro estado viene de visita o no, de manera que si un vehículo tiene más de 20 fotomultas podría deducirse que son personas que residen en la entidad, pero tienen matrículas en estados vecinos como Tlaxcala o Ciudad de México.



Eso sí, recalcó que las nuevas acciones a implementar por la dependencia no tienen fines recaudatorios, sino que son para preservar la seguridad de los ciudadanos.



"No quiero adelantar mucho, va a haber noticias interesantes para el bien de los poblanos porque efectivamente el objetivo fundamental de las infracciones no es una cuestión recaudatoria, es precisamente preservar la seguridad de los ciudadanos, que van tanto caminando como los que van manejando", enfatizó.