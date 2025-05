La secretaria de Movilidad y Transporte de Puebla, Silvia Tanús Osorio, confirmó que sí se implementará la revista vehicular como parte de un esfuerzo por regular el servicio de transporte público en la entidad. La funcionaria dio a conocer esta medida durante una entrevista con el periodista Fernando Pérez Corona, en el noticiario INforme Una en Punto.

“Si no sabemos quiénes somos, dónde estamos y cuántos somos, de ahí nace el gran problema que tenemos con el transporte en Puebla”, explicó Tanús, al destacar que el estado carece de información actualizada sobre el parque vehicular y las condiciones en que opera.

Anunció que ya se lleva a cabo la licitación para un estudio integral de movilidad que abarcará la ciudad de Puebla y su zona conurbada, ya que el último estudio serio sobre transporte tiene más de una década. “La verdad es que yo no encontré ningún estudio ahora que me entregaron, hay 20 mil cajas en un archivo que todavía no hemos podido desempolvar”, declaró.

La secretaria reconoció que la aplicación de la revista vehicular y otras medidas como el retiro de taxis “pirata” generan molestias y resistencias, tanto entre usuarios como entre los concesionarios, pero subrayó que el objetivo central es proteger al ciudadano y garantizar un servicio seguro y legal.

“Agradezco públicamente a los señores concesionarios porque han entendido que nosotros, como autoridad, nuestro primer objetivo es servir a la gente, no al concesionario, no al empresario, no al taxista”, afirmó Tanús.

La implementación de la revista vehicular será un paso clave en la reorganización del transporte público en Puebla, en medio de un panorama marcado por la informalidad, la falta de datos y el deterioro de las unidades, declaró.