El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, anunció que solicitará a la Fiscalía General del Estado (FGE) y a la Secretaría de Finanzas realice una auditoría a la obra del Teleférico, construido durante el sexenio de Rafael Moreno Valle, y que se actúe contra las responsables que "aún están vivos".



Esto al reiterar que representa un gasto injustificado su mantenimiento por 1 millón de pesos mensuales y porque es un “monumento a la corrupción”.



Durante su conferencia de prensa de este miércoles, el mandatario detalló que poner en funcionamiento la estructura ubicada en la zona de Los Fuertes requeriría una inversión de 1.2 millones de euros, mientras que su desmantelamiento y reubicación costaría aproximadamente 3.5 millones de euros.



“Es una obra inservible, sin beneficio social”, expresó el mandatario al contrastarlo con el proyecto del Cablebús, el cual afirmó sí atenderá a zonas marginadas y hará posible una movilidad urbana más equitativa.



Debido a ello, solicitó a las Secretarías de Anticorrupción y Finanzas, revisar si todavía se puede actuar contra quienes sigan recibiendo beneficios por dicha obra, esto al recalcar que la concesión para esta obra fue de 20 a 30 años, por lo que implica un ingreso "mal habido" periódicamente a un grupo de personas.



"Vamos a ver quiénes son los cómplices y hay que actuar (...) No perseguimos ni somos omisos, y no son amenazas, es aplicar la Ley", aseveró.



El titular del Ejecutivo estatal anticipó que cuando se elabore la licitación del Cablebús, se le pediría a la empresa que ayude también con el traslado del Teleférico, en caso de que se tome esta decisión.



"Si fuera como él (gobernador Rafael Moreno Valle) de esas épocas pensaría que en lugar de 3.5 millones de euros vamos a ponerle que cueste 5 o 10 millones de euros, así le pensaban: métele más, hasta donde dé, hasta donde aguante. Así piensan los corruptos y los depredadores presupuestales", exclamó.



En esa tónica, recordó que ya trabaja en la elaboración de la "Ley Antimoche-Antimilpa" para que los futuros gobernadores no estén pensando en qué se van a llevar por cada peso que ingrese a Puebla.



"Vamos a amarrarlo bien constitucionalmente para que sepan que tienen que venir a servir no a servirse, no estar pensando cuánto les va a dejar una obra para regularizar los donativos con causa social", señaló.



Alejandro Armenta, refirió que su administración está siendo cuidadosa sobre las obras que llevará a cabo, las cuales no serán un "capricho" ni llevarán su nombre o iniciales ocultas, como se hizo con los puentes atirantados construidos en el morenovallismo.

Auditorías a obras morenovallistas



A la par del Teleférico, el gobernador de Puebla pidió auditorías a otras obras emblemáticas del periodo morenovallista, como el Centro Integral de Servicios (CIS) y el Museo Internacional del Barroco, con el fin de transparentar el uso de los recursos públicos.



Alejandro Armenta señaló que actualmente su administración trabaja en 20 proyectos en coordinación con el INAH, a fin de garantizar el cuidado al Patrimonio Histórico y evitar afectaciones como las provocadas por la construcción del Teleférico.