El gobernador Miguel Barbosa Huerta envió sus condolencias y se solidarizó con la familia del director de seguridad de Acatlán de Osorio, Héctor García, quien junto con su esposa e hijos fueron asesinados por un grupo delincuencial, el mandatario estatal advirtió que limpiará “la basura” de esa zona, en referencia a los grupos criminales quienes provienen de estados vecinos.

A pregunta expresa de la operación de grupos delincuenciales como “Los Rojos” o “Los Michoacanos”, el mandatario estatal reconoció que hay grupos criminales que vienen de Oaxaca, Morelos y Guerrero a delinquir a esa zona, pero se reservó a mencionar si estas agrupaciones son las responsables de los hechos, pues está el proceso de investigación, mientras tanto, se arreciará a seguridad en aquella región del estado.

“Necesitamos la colaboración de los municipios de esa zona, si claro, que todas las autoridades estén ajenas a esas actividades y que sus policías municipales estén ajenas a esas actividades y aparte de esclarecer vamos a ir a limpiar la zona, vamos a ir a limpiar la zona de la Mixteca en esa parte que siempre es compleja de por si, sí tiene presencia de grupos criminales que se nutren de la estancia y del intercambio de personas de personas de Morelos y Guerrero y hasta de Oaxaca, es ahí el punto y sí vamos a ir a limpiar Acatlán de Osorio”

El mandatario estatal pidió a los municipios mayor compromiso con la seguridad y que se revise que los elementos policiales no se involucren con grupos delincuenciales, dijo que la Fiscalía General del Estado (FGE) ya abrió carpeta de investigación para dar con los responsables de estas acciones delictivas.

“Vamos por Acatlán a limpiar Acatlán y no dejar que ahí se asienten bandas criminales, que grupos delincuenciales se crean dueños del lugar, no, no vamos a Acatlán a limpiarlo, ahí donde llegan las personas de Morelos y de Guerrero, no, no vamos a permitir que esto ocurra, no vamos a permitir que esto ocurra y vamos a esclarecer los hechos, tenemos mucha información que no podría revelar ni hacer alusión de ella porque es parte de la investigación, todo lo tienen ya las fuerzas del orden, fiscalía general del estado, he estado en contacto con el presidente municipal Arturo Cajica”, comentó el mandatario estatal.

Barbosa Huerta dijo que ya se tiene información del mapa delictivo de la zona, reconoció que es una zona complicada, pero “vamos a limpiar la basura que hay en Acatlán de Osorio, este asunto lo vamos a esclarecer, tenemos muchos elementos para esclarecerlo”, dijo.

Cabe recordar que, en 2021, el grupo delictivo de Los Rojos o Los Michoacanos atacó a policiales estatales, en aquella región del estado, por otra parte, ya se han registrado cateos en un rancho donde operan estos grupos delincuenciales, en aquel cateo se encontraron animales exóticos y armas utilizadas para delinquir.