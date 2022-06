Sujetos a bordo de un vehículo habrían abandonado el cuerpo sin vida de una mujer, en la zona de Los Fuertes, de la ciudad de Puebla. Las autoridades adelantaron que la occisa habría perecido por causas naturales.

Este fin de semana, vecinos solicitaron la intervención de los servicios de emergencia, luego de que entre la calle Manuel Santibáñez y la avenida Mariano Escobedo, de la colonia Lomas 5 de Mayo, habían localizado a una fémina tapada con una cobija y que no reaccionaba.

Policías municipales y paramédicos de la ambulancia 164 del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA), se trasladaron al sitio donde confirmaron la presencia de la persona.

Luego de la valoración correspondiente indicaron que la mujer de alrededor de 35 años de edad, ya tenía varias horas de haber fallecido.

Las primeras pesquisas dieron a conocer que la mujer de aparente situación de calle, vestía una playera negra, pantalón azul y no tenía calzado. Estaba boca abajo, tapada con una cobija azul y aparentemente no tenía huellas de violencia, no obstante, será la necropsia de rigor la que determine la causa del deceso.

Peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla realizaron las diligencias de levantamiento de cadáver y en calidad de desconocido el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo).

Habitantes de la zona informaron a las autoridades que durante la madrugada ingresó un vehículo del que descendieron unos sujetos y abandonaron a la mujer.

Asimismo, trascendió que la víctima era una migrante centroamericana quien vivía en la indigencia y a veces rondaba el polideportivo Xonaca, donde son trasladados los migrantes que son rescatados por las autoridades.